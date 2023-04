﻿Green Screen geht auf Tour: Naturfilme laufen in Rendsburg und Neumünster

Das internationale Naturfilmfestival Green Screen ist zu Gast in Rendsburg und Neumünster. Am kommenden Wochenende sind dort Vorstellungen geplant, die die besten Szenen aus den Filmen des jüngsten Festivals zeigen. So kommen Sie an Karten.

Rendsburg/Neumünster. Von Texas über Kanada bis zu magischen Momenten in der heimischen Tierwelt – das internationale Naturfilmfestival Green Screen geht mit einer Auswahl der besten Filme des jüngsten Festivals auf Tour. Denn: Green Screen kommt mit den filmischen Höhepunkten in mehr als 20 Städte zwischen Rendsburg, Berlin und Wien. Präsentiert wird die Show von der Heinz Sielmann Stiftung. Gezeigt wird das „Best of Green Screen“ am kommenden Wochenende unter anderem im Kinocenter in Rendsburg und in den Holstenhallen in Neumünster.

Fernsehmoderator und Festivalleiter Dirk Steffens hat für die Vorstellungen mit seinem Team Highlights aus den aktuellen internationalen Naturfilmen zusammengestellt. „Geschichten aus neun Dokumentationen zeigen in einhundert Minuten bildgewaltige Szenen über bedrohte Arten, den Kampf von Naturschützern oder Makroaufnahmen aus unseren Gärten, die dem menschlichen Auge sonst verborgen bleiben“, heißt es vom Green Screen-Team aus der Festivalstadt Eckernförde.

Green Screen mit Naturfilmen in Rendsburg und Neumünster

Im Rahmen des Programms findet in Rendsburg eine Begegnung mit dem mehrfach ausgezeichneten Filmemacher Jens Westphalen aus Hamburg statt. Er wird den Besuchern von der Entstehung von Naturfilmen und von seinen weltweiten Reisen berichten, auf denen fantastische Aufnahmen entstanden sind. Fragen der Zuschauer stehen im Mittelpunkt des Gesprächs.

In Neumünster beginnt die Vorstellung am Freitag, 14. April, um 17 Uhr im Rahmen der Outdoor-Messe in den Holstenhallen. Karten gibt es unter www.outdoor-ticket.net oder an der Tageskasse der Holstenhallen. Die Karte berechtigt auch zum Besuch der Messe und kostet 15,90 Euro, ermäßigt 13,90 Euro.

Am Sonntag, 16. April, um 13 Uhr folgt die Vorstellung im Kinocenter in Rendsburg. Karten gibt dort sowie im Internet unter www.kinocenter-rendsburg.de. Die Karte kostet 15 Euro, ermäßigt 12 Euro.

Green Screen ist Europas populärstes Festival für den internationalen Naturfilm. Jährlich treffen sich rund 20 000 filmbegeisterte Naturfreunde auf dem Festival in Eckernförde. Dort zeigen rund 250 Dokumentarfilmer aus aller Welt dem Publikum ihre neuesten Filme. Zusätzlich kommen jährlich Tausende Besucher zu den Filmvorführungen von Green Screen in ganz Deutschland, Dänemark und Österreich.