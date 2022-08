Schon vor dem offiziellen Start des Green-Screen-Naturfilmfestivals in Eckernförde vom 7. bis 11. September genossen Hunderte Besucher am Freitagabend einen besonderen Abend rund um die Natur.

Eckernförde. Das Green-Screen-Naturfilmfestival in Eckernförde startet zwar erst am 7. September. Doch am Freitagabend nutzten Hunderte Menschen die Chance, am Strand vor dem Ostsee-Info-Center (OIC) schon Festival-Flair zu erleben. Der Kieler Meeresbiologe Uli Kunz nahm sie mit auf eine fesselnde Reise durch die Ozeane, ehe „Ocean Super Predators“ lief: einer der besten Meeresfilme von 2021.

Auch wenn der Himmel sich am Freitag ähnlich grau wie die Ostsee präsentiert, herrscht eine Stunde vor Beginn schon fröhliche Green-Screen-Naturfilmfestival-Stimmung. Besucherinnen und Besucher kommen mit Kissen, Decken und manchem mehr. Die Holzterrasse des OIC ist schon fast komplett belegt.