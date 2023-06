﻿Groß Buchwald: Zum ersten Mal in der Dorfgeschichte ist die FWG am Ruder

Groß Buchwald. Seit Donnerstagabend ist Henning Thomsen (FWG) neuer Bürgermeister in Groß Buchwald. Der 67-Jährige ist der erste Gemeindechef von der Freien Wählergemeinschaft (FWG). In der Nachkriegszeit hatte es bisher nur Bürgermeister von der CDU gegeben. Thomsen, der vor allem auch als Mitautor der Bordesholm-Krimis bekannt ist, sieht aber keine politische Revolution kommen.

Alle Wahlen in Groß Buchwald gingen einstimmig über die Bühne. Tim Hamann (CDU) ist der erste stellvertretende Bürgermeister und Jan Rohwer (FWG) der zweite Stellvertreter. Bei der Kommunal am 14. Mai hatte die FWG insgesamt sieben Prozent auf 53,4 Prozent zugelegt und damit fünf der neun Sitze erreicht. Der amtierende Bürgermeister Holger Gränert (CDU) hatte daraufhin angekündigt, in der neuen Gemeindevertretung nicht mehr mitwirken zu wollen. Er wolle sich seinem Kreistagsmandat widmen.

Groß Buchwald: Neue Anträge für Windkraftanlagen liegen vor

Die Sacharbeit in Groß Buchwald muss auch umgehend aufgenommen werden. Anträge zu neuen Windkraftanlagen zwischen dem Ort und Negenharrie sowie in Richtung Bissee liegen vor. Nach Angaben von Thomsen werde diese in der nächsten Gemeindevertretung am Donnerstag, 13. Juli, ab 19.30 Uhr beraten.

In den nächsten Wochen wird auch das Thema Kitaplätze besprochen. In Groß Buchwald gibt es einen großen Bedarf. Eine Idee ist, eine Gruppe im Bürgerhaus zu eröffnen. Die Gemeinden Negenharrie und Bissee sollen dafür mit ins Boot geholt werden. Nach Angaben von Amtsdirektor Marco Thies gibt es aber zur Idee noch Diskussionsbedarf.

Der neue Bürgermeister kündigte an, vier bis fünf Mal eine Dorf-Info zu veröffentlichen, um Einwohnerinnen und Einwohner zu informieren. Thomsen geht mit einer schuldenfreien Gemeinde und mit einem Sparpolster von knapp einer halben Millionen Euro in seine neue Amtszeit. Verabschiedet wurden Achim Zimmermann (FWG), Rebekka Plagmann, Silke Rixen-Cunow (beide CDU) und der Ausschussvorsitzende für Gemeinschaftsaufgaben, Torsten Friedrich. Gabi und Manfred Neumann verabschieden sich nach 25 Jahren aus der Seniorenarbeit.

KN