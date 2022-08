Die Grundschule in Groß Wittensee soll neu gebaut werden, daran anschließen will die Gemeinde ein Wohngebiet. Die Vorstellung der Pläne stieß bei den Einwohnern auf viel Kritik. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Bauvorhaben der Gemeinde.

Groß Wittensee. Wohnraum ist knapp, in vielen Orten des Kreises Rendsburg-Eckernförde wird gebaut. So soll es auch in Groß Wittensee kommen: Die Gemeinde plant den Neubau der Grundschule mit daran anschließendem Wohngebiet. Bei der öffentlichen Vorstellung der Pläne äußerten die Einwohner einige Bedenken.

Was plant die Gemeinde?