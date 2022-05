Große Ehre der Eckernförder Jäger für Otto Gravert

Otto Gravert ist jetzt Ehrenvorsitzender der Kreisjägerschaft Eckernförde. Der 70-Jährige war am Dienstagabend bei der Vorstandswahl nicht mehr angetreten. Sein Nachfolger ist Sven Bielfeldt (51).

Eckernförde.Die Kreisjägerschaft Eckernförde hat jetzt einen Ehrenvorsitzenden: Der 70-jährige Otto Gravert, Landwirt aus Lindau, trat nach 16 Jahren an der Spitze der Jägerinnen und Jäger in einem großen Teil des Kreisgebiets Rendsburg-Eckernförde nicht mehr an. Die Jahresversammlung des 770 Mitglieder starken Verbands am Dienstagabend, 24. Mai, wählte Sven Bielfeldt zu ihrem neuen Chef.

„Es ist an der Zeit, dass Jüngere zum Zuge kommen“, hatte Gravert in einem Vorgespräch vor der Versammlung gesagt. Er sei sehr glücklich, dass Bielfeldt sich bereit erklärt habe, zur Wahl anzutreten. Gravert gehört seit 50 Jahren der Kreisjägerschaft an.