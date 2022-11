﻿Große Vielfalt auf dem Weihnachtsmarkt im Gemeindezentrum Altenholz

Der Advent lässt noch auf sich warten, aber Weihnachtsmärkte und Basare haben schon Konjunktur. In Altenholz bieten die Händlerinnen eine große Vielfalt – auch für den guten Zweck – an.

Die siebenundsiebzigjährige Christiane Menzel bastelt für das autonome Mädchenhaus in Kiel und verkauft auf dem Weihnachtsmarkt in Altenholz.

Altenholz. In zwei Wochen ist erster Advent, aber die Weihnachtsmärkte haben schon jetzt begonnen, so auch an diesem Wochenende in Altenholz. Zum elften Mal hat die frühere Altenholzer Gemeinderätin Renate Haberer den Kunst– und Weihnachtsmarkt ehrenamtlich organisiert. Unsere Redaktion hat mit Ausstellerinnen gesprochen.

Damit Aussteller und Besucher mehr Abstand haben können, findet der diesjährige Markt nicht wie vor Corona im Gutshaus Knoop statt, sondern im Gemeindezentrum Altenholz. Der frühe Zeitpunkt ist dem Veranstaltungskalender des Gemeindezentrums geschuldet. Die Adventswochenenden sind an allen Veranstaltungsorten sehr begehrt.

Eine besondere Spezialität von Christiane Menzel aus Altenholz sind kleine aufwändig gestaltete Bücher, in denen man aber nicht einfach blättern kann, sondern die sich entfalten, wenn sie geöffnet werden. Sie bietet leere Exemplare an, die dann individuell mit Fotos, Zeichnungen und Texten gestaltet werden können, aber auch von ihr selbst gestaltete.

Christiane Menzel bastelt für das Mädchenhaus in Kiel

In einem ihrer kleinen Faltbücher hat Christiane Menzel die besten Backrezepte ihrer Großmutter aufgeschrieben. Als die 77-Jährige vor mehr als zehn Jahren in den Ruhestand ging, suchte sie nach einem passenden Ehrenamt für sich. Von der Stadt Kiel erhielt sie schließlich den Hinweis, dass das autonome Mädchenhaus ab und zu eine kleine Geldspritze gebrauchen kann. Da sie gerne bastelte und jetzt auch mehr Zeit dafür hatte als früher, strickte sie Socken und bastelte Sterne und andere Weihnachtsdeko über ihren eigenen Bedarf hinaus.

Auf Märkten verkauft sie seit inzwischen seit zehn Jahren die handgemachten Produkte zugunsten des autonomen Mädchenhauses Kiel. Das autonome Mädchenhaus bietet für Mädchen und junge Frauen Beratung in Krisensituationen an und die Möglichkeit einer vorübergehenden Unterbringung in Notsituationen. Für Christiane Menzel passte das Projekt gut. „Als Kinderkrankenschwester habe ich oft Mädchen gesehen, die angeblich die Treppe heruntergefallen waren, tatsächlich aber häusliche Gewalt erlebt hatten.“

Mit dem Umsatz in Altenholz ist die Seniorin zufrieden. Vorher war sie durchaus skeptisch, „weil die Leute doch jetzt ihr Geld sehr zusammenhalten müssen.“ Dann kauften die Leute aber doch, „was wahrscheinlich daran liegt, dass ich niedrige Preise habe. Einen kleinen Stern gibt es schon für 50 Cent.“ Diese Preise sind nur möglich, weil sie das Material zum größten Teil spendet. Warum sie das tut? „Weil es mir gut geht“, sagt sie mit der größten Selbstverständlichkeit der Welt. Der Markt in Altenholz wird aber wahrscheinlich der letzte sein, auf dem sie ausstellt. „Das Aufbauen des Marktstandes wird einfach immer anstrengender“, sagt die 77-jährige.

Süße und pikante Köstlichkeiten von Irmgard Störmer aus Schönkirchen

Irmgard Störmer aus Schönkirchen kocht für ihr Leben gern Marmelade und stellt andere Köstlichkeiten wie Quittenbrot, Nussbrot, Holunderblütensirup, alkoholfreien Apfelpunsch, pikante Brotaufstriche und kandierte Rosenblütenblätter her. Sie probiert dabei immer wieder auch neue Kreationen aus, wie die Stachelbeermarmelade mit Basilikumminze. Die Rohstoffe für ihre Köstlichkeiten kommen zum Teil aus dem eigenen Garten, wie die Quitten, die Stachelbeeren und die Rosen.

Irmgard Störmer bietet auf dem Weihnachtsmarkt in Altenholz selbstgemachte Köstlichkeiten an. © Quelle: Sigird Querhammer

Anderes findet sie draußen in der Natur. „Ich bin sehr viel in der Natur“, bekennt die Vitaminsammlerin. Seit etwa 15 Jahren fährt sie mit ihren Produkten auf Märkte und hat längst viele Stammkunden, die auf den Geschmack gekommen sind. Corona erwischte sie unvermittelt. Während Bastler ihre Produkte ohne Probleme lagern können, steht auf ihren Produkten ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber es gab keine Märkte und damit keine Kunden.

Bruni Kießig fertigt Geschenke, die Eindruck machen sollen

Bruni Kießig aus Altenholz bekam bei einem Museumsbesuch in Itzehoe den entscheidenden Anstoß für ihr Ruhestandshobby. Von den dort ausgestellten handgewebten Bildern war die frühere Englischlehrerin fasziniert. Das wollte sie auch. Sie besuchte Handweb-Kurse in Dänemark und Norddeutschland. Heute webt sie Schals, Kissen und auch Bilder.

Bruni Kießig aus Altenholz webt Schals, Kissen und Bilder in der eigenen Werkstatt nicht für den Weihnachtsmarkt in Altenholz. © Quelle: Sigird Querhammer

Damit reist sie zu Kunsthandwerkermärkten, fünf- bis sechsmal im Jahr, vorzugsweise im Herbst und Winter. „Im Sommer kaufen die Leute keine Schals.“ Sie hat viel Spaß an ihrem kreativen Hobby. „Wenn ich an einem Stück arbeite, habe ich oft schon eine Idee, was ich aus der Wolle mache, die noch im Regal liegt. Vielleicht ist es schon ein bisschen so etwas wie Sucht.“

Ehepaar Knaack aus Wulfshagenerhütten setzt auf Arbeitsteilung

Eine Mischung aus gekauften Ledertaschen und selbstgemachter Weihnachtsdeko geht am Stand von Susanne Dietrichsen-Knaak und Jürgen Knaak aus Wulfshagenerhütten eine Symbiose ein. Im Hause Knaak gibt es Arbeitsteilung. Er bastelt Engel und Kerzenständer aus altem Eichenholz, sie kreiert die andere Weihnachtsdeko. Er baut den Stand auf und sie verkauft. Seit den 1990er-Jahren sind sie so gemeinsam auf Märkten unterwegs.

Von Sigrid Querhammer