﻿Großer Andrang an den Strand: Gemeinde Noer sperrte Straße

Lotte in Eckernförde: Als Erstes ging sie in der Ostsee schwimmen

Beim Pop am Strand begeisterte sie über 10 000 Fans: Am Sonnabend trat Lotte in Eckernförde auf. Das Erste, was sie im Ostseebad machte: schwimmen gehen. Wie ihre Karriere quasi am Strand begann, erzählt sie im Interview.