﻿Grüne Eckernförde gehen mit Doppelspitze in den Wahlkampf

Klima, Wohnen und Mobilität sind Schwerpunkte des Kommunalwahl-Programms der Eckernförder Grünen. Die Partei zieht mit einer Doppelspitze in den Wahlkampf, die Liste ist paritätisch besetzt.

Angeführt von einer Doppelspitze aus Jenny Kannengießer (Mitte) und Sören Vollert (6. v. li.) gehen die Eckernförder Grünen in den Wahlkampf.

Eckernförde. Mit einer Doppelspitze aus Jenny Kannengießer und Sören Vollert gehen die Eckernförder Grünen in den Kommunalwahlkampf. Die beiden erfahrenen Kommunalpolitiker wurden einstimmig auf die Listenplätze eins und zwei gewählt.

Kannengießer, dienstlich als Personalmanagerin aktiv, ist bereits Mitglied der Ratsversammlung und im Aufsichtsrat der Stadtwerke engagiert. Bauingenieur Sören Vollert bringt seine beruflichen Kenntnisse als Vorsitzender des Bauausschusses ein. Beide ergänzen sich in den Themen und wollen auf viel fachliche Erfahrung aufbauen.

Aktueller Fraktionschef rückt in die zweite Reihe

Unterstützt werden sie von bewährten Kräften der Grünen wie Kai Rossen (Arzt), Petra Körner (Sozialpädagogin), Meike Siemsen (Buchhändlerin), Klaus-Dieter Rediske (Bankkaufmann) und Bernd Ernstmeyer (Pensionär). Dazu gesellen sich einige neue Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste, etwa Stefanie Schulte (Architektin), die als Mitglied im Beirat für Menschen mit Behinderung kommunalpolitische Erfahrung gesammelt hat, und Franziskus Schade (Designer), der sich in den vergangenen Jahren für „Fridays for Future“ in Eckernförde einsetzte.

Der aktuelle Fraktionsvorsitzende Edgar Meyn (Pensionär) tritt nach vielen Jahren kommunalpolitischer Arbeit nicht wieder als Spitzenkandidat an, bleibt der Fraktion aber erhalten. Die Ortsvorsitzenden Siemsen und Rossen äußern sich zufrieden zur Kandidatenaufstellung: „Das gewählte Team ist paritätisch besetzt und eine gute Mischung aus jung, erfahren und neu.“ Die Grünen wollen selbstbewusst in den Wahlkampf gehen. Die Partei habe seit der letzten Kommunalwahl eine wachsende politische Bedeutung in Eckernförde erfahren.

Nachhaltiges Bauen und Fahrradstraßen im Blick

Die Themen für das Wahlprogramm stehen fest. Gemeinsam mit interessierten Bürgern wurden die Schwerpunkte festgezurrt. Dazu gehören die Bereiche Mobilität, Wohnen, Klima und Stadtleben unter dem Motto „Eckernförde – eine Stadt für alle“. Konkrete Ziele sind die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Umsetzung von Fahrradstraßen und eines Radschnellweges sowie die Verringerung des Durchfahrtverkehrs in der Innenstadt.

Nachhaltiges Bauen, ein Konzept zur Müllvermeidung, der Hochwasserschutz und die Förderung von Beteiligung sind weitere Vorhaben der Grünen. Aber auch unkonventionelle Ideen wie die Anpflanzung eines Stadtwaldes oder die Schaffung einer Tauschbörse für Immobilien finden sich in dem Programm wieder. Im Mittelpunkt stehe, wie Natur- und Klimaschutz im alltäglichen Handeln umgesetzt werden können, so die Grünen.

Wahlprogramm auch als Hörversion

„Es geht darum, ökologischen und sozialen Fortschritt zu verbinden“, betonen die Spitzenkandidaten Kannengießer und Vollert. Das komplette Wahlprogramm wird in Kürze auf der Webseite www.gruene-eckernfoerde.de erscheinen, auch als barrierefreie Hörversion und als Version in vereinfachter Sprache.