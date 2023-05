﻿Wie sich die Grünen in Quarnbek ohne Bürgermeister Klaus Langer aufstellen

Quarnbek. Die Grünen aus dem Ortsverband Quarnbek haben sich nach dem Ausscheiden von Klaus Langer, der 15 Jahre lang Bürgermeister war, zur Kommunalwahl 2023 neu aufgestellt. Als Bürgermeisterkandidat geht Johann Schirren ins Rennen, als Kandidatin für den Kreistag ist Lena Höfer aufgestellt.

Die Grünen treten mit sieben Direktkandidaten zur Kommunalwahl 2023 an: Ralf Staack, Frank Stephan, Kay Oldörp, Johann Schirren, Carsten Bock, Jan Darmer und Lena Höfer.

Quarnbek trägt den Namen „grünste Gemeinde Deutschlands“

Aktuell haben die Grünen sieben Sitze in der Gemeindevertretung und sind stärkste Fraktion. Sie haben die absolute Mehrheit. Bundesweit trägt Quarnbek den Namen „grünste Gemeinde“.

Geht es nach dem Bürgermeisterkandidat Johann Schirren (62), soll das auch nach der Wahl so bleiben. Seit 2011 mischt er in der Gemeindepolitik mit, seit 2013 als Ausschussvorsitzender vom Wege- und Umweltausschuss. Als Fraktionsvorsitzender hat er seit 2015 einen Überblick über alle Bereiche der Gemeindepolitik.

Grüne in Quarnbek wollen eine solide Planung für das neue Feuerwehrgerätehaus

Themen, die die Grünen anschieben und weiterverfolgen wollen: Kita-Plätze müssen ausgebaut werden, die Grünen sind für eine vernünftige Entwicklung im Bestand. Ein Anbau an die Turnhalle ist in Planung, ebenso eine Sanierung der bestehenden Räume. Für ein neues Feuerwehrgerätehaus soll es ein solides Planungsverfahren geben. Am Ortsentwicklungskonzept soll in den Ausschüssen weiter gearbeitet werden.

Die Position der Grünen zum Thema Bauen in der Gemeinde ist pro Erhalt der Natur: „Landschaftsschutz geht vor Baulandausweisung.“ Für die Gebäude in Gemeindebesitz soll es ein energetisches Gesamtkonzept geben. Der Schulstandort in Strohbrück soll kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Als großes Thema für die nächsten Jahre benennen die Grünen die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde. Die Oberflächenentwässerung wurde 20 Jahre nach den ersten Plänen dazu jetzt angeschoben.