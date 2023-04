﻿Grünes Klassenzimmer in Holtsee: In der Natur über die Natur lernen

Holzbänke rund um eine Tafel – das klingt nach einem Klassenzimmer. Doch dieses befindet sich nicht in einer Schule, sondern mitten in der Natur. Bei Holtsee gibt es jetzt das zweite Grüne Klassenzimmer des Naturparks. Was dort gelernt wird.

Ein Zapfen in Übergröße: Hier können Kinder den Wald anfassen und dabei lernen.

Holtsee. Nicht weit vom Wanderparkplatz Harzhofer Weg entfernt stehen auf einer Lichtung sechs Holzbänke rund um eine Tafel. Es handelt sich um ein sogenanntes Grünes Klassenzimmer. „Das heißt nicht nur, dass wir einfach Bänke und eine Tafel in den Wald gestellt haben“, sagt Justina Möllers, Referentin beim Naturpark Hüttener Berge. Denn das grüne Zimmer hat ein Thema – genau wie schon das erste, das auf dem Aschberg entstanden ist.

„Bei Holtsee geht es um Bäume und ihre Früchte“, berichtet Möllers. „Es wurden überdimensionale Holzschnitzereien von Früchten gefertigt, die um das Grüne Klassenzimmer herum zu finden sind. Dazu gibt es kleine Infotafeln.“

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hat für alle Naturparks im Kreisgebiet je zwei Grüne Klassenzimmer gesponsert. Das Klassenzimmer bei Holtsee hat 16.400 Euro gekostet. „Wir wollen ein Angebot mit so wenig Aufwand wie möglich schaffen“, so Möllers. „Ein Angebot, das Erzieher und Lehrer nutzen können, ohne sich irgendwo anmelden zu müssen.“

Das Klassenzimmer steht allen zur Nutzung offen. Der Naturpark bietet eigene Kurse an, die Lichtung liegt aber auch in Laufweite der Schule und des Kindergartens in Holtsee. Da Wander- und Reitwege direkt angrenzen, lädt der Platz ebenso Wanderer, Reiter und Erholungssuchende ein, die dort vorbeikommen. Kreide für die Tafel muss man sich selbst mitbringen.

Die Bänke, die jetzt in Holtsee stehen, wurden aus einer Eiche gefertigt, die in Groß Wittensee gefällt und dann in Holtsee verarbeitet wurde. Den Platz auf der Lichtung hat der Naturpark gemeinsam mit der zuständigen Försterin Annika Valentin gesucht und gefunden.