﻿Grundschüler aus Altenholz drehen Film und spenden Geld an Kinder

Altenholz. Grundschüler der Claus-Rixen-Schule Altenholz, die seit Schuljahresbeginn zur Theater-AG gehören, weisen mit ihren selbst kreierten Mumin-T-Shirts den Besuchern den Weg in den Saal des Gemeindezentrums in Altenholz-Klausdorf. Dieser Abend ist ein ganz besonderer für die 17 Grundschüler. Es ist der Abend der ersten Filmpremiere ihres Lebens.

Im August waren sie in eine andere Welt eingetaucht, in die Welt der Mumins der schwedisch-finnischen Kinderschriftstellerin Tove Jansson. Die Erzählung „Das unsichtbare Kind“ war Grundlage des Filmprojektes der Grundschüler aus Altenholz. Ein Mädchen, das keine richtige Familie hat, sondern bei ihrer bösen Tante leben muss, die Kinder nicht mag, ist unsichtbar geworden. Dann wird es in eine Familie aufgenommen und wird schrittweise wieder sichtbar. Geholfen hat ein Hausmittel, zusammengemixt aus Liebe, Sicherheit, Geduld und Zeit.

Lehrerin Irina Thießen begeistert Grundschüler aus Altenholz für die Welt der Mumins 

Gymnasiallehrerin Irina Thießen hatte die Grundschüler für die Welt der Mumins begeistert und sie dorthin begleitet. Monate intensiver gemeinsamer Arbeit liegen hinter ihnen. Gemeinsam wurden Szenen ausgewählt und bearbeitet, das Drehbuch geschrieben. Die Figuren wurden kreiert nach der Inspiration von Tove Jansson.

In der Werkstatt von Familie Möllers wurden sie aus Holz gefertigt und bemalt. Die Rollen wurden verteilt, der Film gedreht und synchronisiert. Zu guter Letzt war das Schneiden des Films angesagt. Da war Irina Thießen noch einmal voll gefordert. „Das können die Schüler noch nicht.“

Claus-Rixen-Schule: „Kinder wollen selbst einen Film mit dem Handy drehen“

Gedreht wurde der Film mit einem Handy. Das hat die Kinder sehr fasziniert. „Die Kinder hören immer von den Großeltern, dass Handys schlecht sind. Hier haben sie einen sinnvollen Gebrauch des Handys erlebt. Einige Kinder wollen später selbst einen kleinen Film mit dem Handy drehen“, so Irina Thießen.

Drehorte waren die Schule, die Buchhandlung „Libelli“, die Firma Eis Meyer, der Obstgarten von Familie Yarar, Blumen Krüger & Ambiente sowie der Strand. Unterstützung gab es von Eltern und örtlichen Firmen.

Irina Thießen, die seit 15 Jahren in Deutschland lebt, ist mit den Geschichten von Tove Jansson aufgewachsen, denn Finnland war nicht weit weg von ihrer früheren russischen Heimat. Und sie kann Kinder damit begeistern. „Was ich an den Geschichten von Tove Jansson besonders mag, ist, dass sie keine Heile-Welt-Geschichten sind. Aber wenn man Freunde, eine Familie und ein Zuhause hat, ist alles zu meistern.“

In der Tageszeitung von der Ausstellung „Die fantastische Welt der Tove Jansson“ gelesen

Dass „Das unsichtbare Kind“ zum Filmstoff wurde, hat nicht nur mit der Begeisterung von Irina Thießen für Tove Jansson zu tun. Hier kommen die Kieler Nachrichten ins Spiel, die sie abonniert hat. In ihrer Tageszeitung erfuhr sie von der Ausstellung „Die fantastische Welt der Tove Jansson“ im Günther-Grass-Haus Lübeck. Sie fuhr nach Lübeck und erfuhr vom dazu gehörenden Wettbewerb „Mumins auf Reisen“. Außerdem wurden Lehrerfortbildungen und Kinder-Workshops angeboten. Sie nahm an einer Lehrerfortbildung teil und einige Schüler waren beim Kinder-Workshop dabei.

Schließlich die Entscheidung der Theater-AG: „Wir machen mit beim Wettbewerb, mit unserem eigenen Film.“ Am 31. Dezember ist Einsendeschluss für den Wettbewerb. Der erste Preis ist eine Reise nach Finnland für die ganze Gruppe.

Der Preis war anfangs eine wichtige Motivation, sich mit dem eigenen Film am Wettbewerb zu beteiligen. Der Preis ist längst in den Hintergrund getreten, der Film an sich hat die Kinder so gefesselt, dass er Motivation genug war.

Gemeinsam überlegten die Kinder, wie sie die Premiere feiern wollen – mit freiem Eintritt für Eltern, Geschwistern und Großeltern oder mit Eintritt, der später gespendet wird für einen guten Zweck. Die Kinder entschieden sich für die zweite Variante.

Eintrittskarten für drei Euro wurden verkauft, Eltern spendeten Essen fürs Premieren-Büfett, eine Bäckerei-Kette zwei Motivtorten mit Szenen aus dem Film. Alles zusammen brachte 525 Euro in die Kasse, die als Spende für die Kinder ins Kinderheim Dänischenhagen gehen sollen. „Die Kinder wollten, dass das Geld Kindern in der Nähe zugutekommt, denen es nicht so gut geht“, so Irina Thießen.

Der Saal im Klausdorfer Gemeindezentrum ist gut gefüllt. © Quelle: Sigrid Querhammer

Thießen nennt das Projekt gerade nach Corona, als die Kinder auf sehr viel verzichten mussten, pädagogisch wertvoll. „Die Kinder haben einander sehr unterstützt und sie sind stolz darauf, was sie geleistet haben und jetzt auch ein bisschen traurig, dass das Projekt zu Ende ist.“ Inhaltlich könne „die Geschichte Kraft geben, die jetzige schwierigen Zeit zwischen Corona und Krieg zu bewältigen“, so Thießen.

Von Sigrid Querhammer