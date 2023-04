﻿Grundschule Strande bekommt neuen Baum und bald neue Räume

Kostenfrei bis 10:30 Uhr lesen

Zusätzlicher Neubau

Die Grundschule Strande pflanzt am Tag des Baumes die neue Zierkirsche, die sie von Fielmann gespendet bekommen hat. Fielmann-Niederlassungsleiter Ali Arseven und Bürgermeister Holger Klink (CDU) feiern das mit Julia Horbach vom Schulleitungsteam und der ganzen Schule. Bald folgt der Bau neuer Räume auf dem Schulgelände.

Weder das Team noch die Schüler haben genügend Platz: So lässt sich die Situation in der Grundschule in Strande zusammenfassen. Nun hat die Gemeinde den Weg frei gemacht für ein zusätzliches Gebäude. Erst einmal wurde jetzt aber der Ersatz für die kranke Kastanie gefeiert.