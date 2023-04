﻿Das Landgeflüster lockte Tausende Besucher aufs Gut Emkendorf

Ob Outdoor-Whirlpools oder handgefertigte Gehröcke: Die Besucher vom Frühlingsmarkt Landgeflüster in Emkendorf ließen sich zum Kauf verlocken. Wie die Resonanz an drei Tagen war.

Emkendorf. 40 Prozent der 151 Aussteller beim Landgeflüster auf Gut Emkendorf waren neu. Das Konzept der Veranstalter Birgit und Peter Schulze lockte Tausende Gäste zum dreitägigen Frühlingsmarkt. Auch hochpreisige Angebote wie Outdoor-Whirlpools und handgeschneiderte Gehröcke fanden Käufer.

Veranstalter Peter Schulze von der Columna Werbeflächen GmbH war zufrieden: „Am Freitag und am Sonntag kamen viele Besucher.“ Das Veranstalterpaar hatte mit bis zu 8000 Messegästen gerechnet.

Maßgeschneiderte Gehröcke verlockten beim Landgeflüster zur Anprobe

Ob bei Kulinarischem, Kosmetik, Dekorativem für Haus und Garten, die Besucher griffen an den Ständen auf 10 000 Quadratmetern Fläche zu. Im Kuhstall, einem modernisierten Veranstaltungsraum, präsentierte Ingeborg Schubert-Hessling elegante Gehröcke und Jacken. „Alles wird für die Kundinnen maßgeschneidert“, berichtet die Ausstellerin, die die Jacken designt. „Ich lasse schneidern.“

Gleich vom Stand mitnehmen – das passiert bei ihr eher selten. „Ich habe nicht alle Modelle in allen Größen da.“ Sie reist aus dem Münsterland in Nordrhein-Westfalen mit 20 Gehröcken, 20 Westen, einem Dutzend Seidenwickelblusen an. „Bei der Armlänge, an der Taille oder in den Schultern müssen die Gehröcke oft noch verändert werden.“ Sie nimmt am Verkaufsstand Maß, steckt ab. Drei Wochen dauert es, bis das edle Unikat fertig ist.

Kordula Foitzik verliebte sich in einen handgearbeiteten Gehrock. © Quelle: Beate König

Jacquard und Toile de Jouy heißen die französischen Deko-Stoffe, die sie über gute Verbindungen bezieht. Die Hersteller bleiben jedoch ebenso geheim wie der Kreis ihrer Kundinnen. „Manche Frauen tragen die Gehröcke aber auch im Alltag, mit Jeans und Sneakern zum Shoppen.“ In München zum Beispiel.

Im Park von Gut Emkendorf blubberten die Whirlpools

Beim Outdoor-Whirlpoolstand der Firma Luxoria Experience aus Neumünster im Park von Gut Emkendorf blubberte es nicht nur, es brummte. 5800 Euro für ein Stück Wellness zu Hause – die Kunden griffen zu. Die Becken aus GFK-Kunststoff haben zwei Meter Durchmesser. Das Wasser im 1000-Liter-Bad wird per Holzofen erhitzt.

„Nach eineinhalb Stunden ist er bei 40 Grad,“ erklärte Verkäufer Andreas Latendorf. Ein normaler Stromanschluss reicht zur Energieversorgung von zwölf Luft- und sechs Massagedüsen, farbigen LED und integrierten Lautsprechern.