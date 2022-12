﻿GWU Eckernförde schafft bezahlbares Wohnen in Kieler Wik

41 neue Wohnungen, 37 davon gefördert, sind in der Kieler Wik fertig. Das GWU Eckernförde hat sie gebaut. Auch in Eckernförde und Osdorf schafft die Genossenschaft neuen bezahlbaren Platz zum Wohnen.

Kiel/Eckernförde. 41 Mietwohnungen mehr in Kiel, 37 davon öffentlich gefördert und mit bezahlbarer Miete für unterschiedliche Einkommensgruppen: Im Kieler Stadtteil Wik hat das Genossenschaftliche Wohnungsunternehmen (GWU) Eckernförde seinen Neubau fertiggestellt. In Eckernförde baut und plant das GWU weitere 110 soziale Mietwohnungen. In Osdorf bei Gettorf sind es 52.

Drei Etagen plus Erdgeschoss hat die Wohnanlage Wik in zweiter Reihe der nördlichen Holtenauer Straße (Nummern 346 d-e). An der Straßenfront besaß das genossenschaftliche Unternehmen bereits 41 Wohnungen. „2016 konnten wir das Nachbargrundstück kaufen. Das hat uns die Nachverdichtung des Grundstücks ermöglicht“, erläutert der GWU-Vorstandsvorsitzende Stephan Seliger.

Bezahlbare Mieten in Kiel: GWU-Wohnungen mit Nachhaltigkeit

Die ersten Mieter sind schon in den Neubau eingezogen. Die Einheiten haben zwei bis drei Zimmer, sind zwischen 42 und 98 Quadratmeter groß und barrierereduziert, haben Einbauküchen, Balkon oder Terrasse. Geheizt wird mit Fernwärme. Thema Nachhaltigkeit: Die Anlage hat zwei Carsharing-Plätze. Der Neubau entspricht dem KfW-Standard 55 (hohe Energieeffizienz).

19 Wohnungen wurden auf dem ersten Förderweg gebaut (untere Einkommensgruppe), 18 auf dem zweiten. Vier Wohnungen sind frei finanziert. Deren Vergabe ist nicht an Einkommensgrenzen gebunden. Hier sind noch Einheiten frei (www.gwu-eck.de/mieten-kaufen/neubauprojekte). An der Hörn in Kiel errichtet das GWU außerdem mit der Wankendorfer Baugenossenschaft 120 neue Wohn- und Gewerbeeinheiten.

GWU-Neubauten in der Schleswiger Straße Eckernförde: Im Sommer 2023 sollen die 34 geförderten Wohnungen fertig sein. © Quelle: Cornelia D. Müller

In Eckernförde geht der Bau von 34 GWU-Wohnungen an der Schleswiger Straße/Ecke Holweg in ruhiger zentrumsnaher Lage mit Busverbindung voran. Nach derzeitiger Planung sollen die vier Häuser mit je drei Etagen inklusive Erdgeschoss im Sommer 2023 bezugsfertig sein. In der Tiefgarage werden 18, auf weiteren Stellplätzen sechs Autos Platz haben. Über Näheres informiert die Genossenschaft, wenn im Frühjahr 2023 die Vermarktung beginnt.

Neues Wohnen in Eckernförde ab 2023, in Osdorf Baubeginn erst 2023

Länger zieht sich das Projekt Osdorf an der Waldenburger Straße hin. Hier will das GWU nach derzeitigem Stand im März 2023 mit dem Bau des ersten von vier Neubauten beginnen. Ursprünglich wollte das Unternehmen schon 2022 starten. Im Lauf des B-Plan-Verfahrens wurden aber Änderungen nötig.

„Aktuell sind noch Details in Sachen Parkplätzen und Müllentsorgung mit der Gemeinde zu klären“, bestätigt Bürgermeister Hege Kohrt (SPD). Osdorf selbst hatte im rückwärtigen Bereich ein größeres Haus mit Sozialwohnungen behalten. Die anderen Gemeindegrundstücke wurden dem GWU verkauft. Bedingung: Es müssen bezahlbare Mietwohnungen entstehen, die sich auch Singles, junge Paare und Familien leisten können.

So soll der GWU-Neubaukomplex an der Waldenburger Straße in Osdorf aussehen. Hinten links erkennt man in Weiß das bestehende Mehrfamilienhaus der Gemeinde Osdorf, das stehen bleiben soll. Die geänderte nördliche Fassade (vorn) zeigt die Grafik noch nicht. © Quelle: Grafik GWU

Auf der GWU-Fläche sind in drei Bauabschnitten 52 neue Sozialwohnungen (erster und zweiter Förderweg) vorgesehen. Ein kleines Altgebäude für maximal zwei Mietparteien ist inzwischen abgerissen, ein zweites folgt. Ein größeres Gebäude mit Sozialwohnungen ist schon lange im Besitz der Genossenschaft. Auch das wird ersetzt. Die Sanierung dieser Häuser stuften Gemeinde und GWU als nicht sinnvoll ein.

Das GWU Eckernförde hat 4684 Mitglieder und besitzt mehr als 2800 Mietwohnungen im Norden Schleswig-Holsteins. Ein Fünftel der Einheiten ist öffentlich gefördert. An ihrem Standort Eckernförde beschäftigt die Genossenschaft 50 Menschen.