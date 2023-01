﻿Gymnastikball verursacht Hochwasser auf der Klosterinsel in Bordesholm

Die Klosterinsel in Bordesholm erlebte ein Hochwasser, das die Anrainer so schnell nicht vergessen werden: Weite Teile der Grundstücke und Flächen nördlich der Wildhofstraße standen unter Wasser. Auslöser soll ein Gymnastikball gewesen sein.

Bordesholm. Eine kleine Flutkatastrophe traf in dieser Woche das Gebiet der Klosterinsel in Bordesholm: Der Kalbach trat über die Ufer – und verwandelte das Hinterland der Grundstücke nördlich der Wildhofstraße zwischen dem Klosterkirchen-Pastorat und dem Lindenplatz in eine Seenlandschaft. Vom Anfang der Woche an begannen die Pegelstände kontinuierlich zu steigen. Entwarnung gab es erst am Donnerstag, nachdem die Ursache des Hochwassers – ein knallgelber Gymnastikball – entdeckt und beseitigt wurde.