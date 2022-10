﻿Gruselspaß für Groß und Klein lockte 2000 Besucher in die Arche Warder

Dass die Handballerinnen der SG Todesfelde/Leezen in der 3. Liga angekommen sind, bewiesen sie bereits mehrfach. Dass sie auch in der Lage sind, gestandene Drittligisten wie den TSV Wattenbek zu beherrschen, zeigten die Spielerinnen von SG-Trainer Thomas Kruse in der Bordesholmer Sporthalle.