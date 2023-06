Zum zweiten Mal in Hamdorf: Angeln aus Schuppen geklaut

Hamdorf. Hochwertige Angeln sind zwischen 5. und 9. Juni in Hamdorf gestohlen worden. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro, teilte die Polizei am Montag mit. Es ist bereits der zweite Diebstahl von Angelruten in dem Ort binnen eines Monats.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Einbruch in einen Geräteschuppen in der Dorfstraße wurden nun aus einem Schuppen in der Straße Drümpen vier Angeln (zwei Stück der Marke Shimano und zwei der Marke Abu Garcia), ein Angelkoffer sowie ein Angelmesser geklaut. Der Schuppen war laut Polizei geschlossen, aber nicht verschlossen.

Lesen Sie auch

Spuren deuten darauf hin, dass der Täter große Füße hat. Die Schuhgröße wird auf 45 bis 48 geschätzt. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann oder verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen hat, sollte sich bei der Polizei Fockbek unter Telefon 04331/208120 melden.

KN