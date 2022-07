﻿Handwerkertag in Molfsee lockte die Besucher mit vielen Aktionen

Wie wichtig die Arbeit am Computer inzwischen auch im Handwerk ist, zeigt das Gesellenstück von Lasse Lemke. Für seinen im Betrieb Toppform in Rieseby digital geplanten Designer-Schreibtisch erhielt er jüngst den Innovationspreis der Tischler-Innung Rendsburg-Eckernförde. So greift die Arbeit an PC und Werkstatt ineinander.