﻿Handyempfang: Diese Funklöcher im Kreis sollen 2023 verschwinden

Die drei großen Mobilfunkanbieter kündigen an, auch in diesem Jahr weitere Funklöcher im Kreis Rendsburg-Eckernförde zu schließen und ihre Netze zu verstärken. Ein wichtiger Grund: Die Datenmengen für mobile Smartphones und Co steigen stark.

Rendsburg. Die drei großen Mobilfunkanbieter Vodafone, Telekom und Telefonica (02) haben ihr Mobilfunknetz im Kreis Rendsburg-Eckernförde in den vergangenen Monaten weiter ausgebaut und wollen auch in diesem Jahr in neue Sendemasten investieren. Sie kündigen an, weitere Funklöcher zu schließen und bessere Übertragungsraten ermöglichen. Denn: Die Datenmengen im Netz steigen immer stärker.

Funklöcher im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Empfang soll besser werden

Beispiel Vodafone (38,3 Prozent Marktanteil bundesweit): „Der mobile Datenverkehr im Kreis Rendsburg-Eckernförde wächst rasant - mit einer jährlichen Steigerungsrate von aktuell mehr als 30 Prozent. Die Menschen surfen also immer stärker im mobilen Internet - etwa um soziale Medien wie Facebook, Instagram, WhatsApp und YouTube zu nutzen“, sagt Vodafone-Konzernsprecher Volker Petendorf. Aus diesem Grund will das Unternehmen weiter in sein Netz im Norden investieren.

5G-Netz wächst im ganzen Kreis Rendsburg-Eckernförde

85 Mobilfunkstationen betreibt Vodafone nach eigenen Angaben im Kreisgebiet, 84 davon sind bereits mit der LTE-Technik ausgestattet. 51 Vodafone-Standorte im Kreis arbeiten den Angaben zufolge bereits mit der 5G-Technologie. „Dadurch sind bereits rund 85 Prozent der besiedelten Gebiete mit 5G versorgt“, so Vodafone-Sprecher Petendorf. „15 der 85 Mobilfunk-Standorte funken sogar mit 5G+ - und somit mit Gigabit-Geschwindigkeiten.“ Diese besonders schnellen Antennen befinden sich den Angaben zufolge unter anderem in Nortorf, Bovenau, Schwedeneck, Bordesholm, Westensee, Brodersby, Noer, Sehestedt, Osdorf und Büdelsdorf.

Drei neue Standorte für Vodafone

Bis Mitte des Jahres will Vodafone drei weitere Standorte im Kreis Rendsburg-Eckernförde nachrüsten, um Funklöcher zu schließen beziehungsweise das Netz zu verstärken. So soll in Hanerau-Hademarschen ein weiterer 5G-Standort hinzukommen, zwei LTE-Funklöcher im Vodafone-Netz sollen in Waabs und in Aukrug verschwinden. Nach Vodafone-Angaben können 99,9 Prozent der Haushalte im Kreis im Netz telefonieren, die mobile Breitbandversorgung erreiche 99,5 Prozent der Haushalte, die 5G-Versorgung aktuell 84,7 Prozent der Haushalte.

Telekom verspricht gutes Netz

Ähnliche Zahlen meldet die Telekom (33,5 Prozent Marktanteil bundesweit). „Wir versorgen im Landkreis Rendsburg-Eckernförde aktuell 98,4 Prozent der Haushalte mit schnellem Mobilfunk“, sagt Telekom Sprecherin Stefanie Halle. „Die Versorgung mit dem Netz der Telekom ist also sehr gut.“ Ihren Angaben zufolge unterhält die Telekom kreisweit 120 Mobilfunk-Standorte. 116 davon im LTE-Standard, 74 verfügen bereits über das schnellere 5G. Im zurückliegenden Jahr hat die Telekom 19 neue Anlagen im Kreis in Betrieb genommen, bis 2024 sollen weitere 26 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 14 Standorten Erweiterungen mit LTE geplant. „Der Ausbau geht natürlich immer weiter und 5G steht im Fokus. Im zweiten Quartal werden wir zum Beispiel in Windeby einen Standort in Betrieb nehmen“, kündigt Stefanie Halle an.

Bürger gegen Masten: Probleme bei der Suche nach Standorten

Aber: Das Unternehmen steht vor Ort immer wieder vor Problemen. Die Standortsuche sei in einigen Regionen schwierig. „In Deutschland erleben wir beim Mobilfunkausbau eine sehr kontroverse Diskussion“, sagt Stefanie Halle. „Auf der einen Seite möchte jeder eine gute, zukunftssichere Versorgung haben. Auf der anderen Seite will aber niemand die dafür nötige Infrastruktur, zum Beispiel die Masten, vor der eigenen Haustür haben.“ Hilfreich sei es daher, wenn die Städte und Gemeinden aktiv an der Abstimmung beteiligten, so die Telekom-Sprecherin.

O2-Netz wächst im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Auch Telefonica (28,2 Prozent Marktanteil bundesweit) ist stolz auf sein O2-Mobilfunknetz im Kreis Rendsburg-Eckernförde und kündigt für dieses Jahr im Vergleich den stärksten Ausbau an. „Insgesamt betreiben wir im Kreis rund 80 Mobilfunkstandorte. Damit versorgen wir rund 100 Prozent der Bevölkerung mit 2G/GSM sowie 4G/LTE“, sagt Unternehmenssprecher Florian Streicher. Allein im vergangenen Jahr habe das Unternehmen im Kreis Rendsburg-Eckernförde aber rund 20 neue 5G- beziehungsweise LTE-Sender in Betrieb genommen. Unter anderem in Eckernförde, Boostedt, Langwedel, Brekendorf, Altenhof, Güby, Emkendorf oder Damp.

In diesem Jahr plant Telefonica nach eigenen Angaben rund 30 weitere Ausbauten im Kreis Rendsburg-Eckernförde, um die Kapazitäten der LTE und 5G-Standorte zu erhöhen. „Darüber hinaus errichten wir auch neue Mobilfunkstandorte, um die Netzabdeckung weiter zu verbessern“, kündigt Telefonica-Sprecher Florian Streicher an.