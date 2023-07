﻿Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule Bordesholm: Baubeginn in den Ferien?

Bordesholm. Der Schulverband in Bordesholm hat einen neuen ehrenamtlichen Chef. Hauke Landt-Hayen (SPD, Bordesholm) hat sich in der geheimen Wahl bei der konstituierenden Sitzung gegen Ulrich Schuster (CDU, Bordesholm) klar durchgesetzt. Ein großes Projekt im Verband, dem 16 Kommunen angehören: der 3,35 Millionen Euro teure Erweiterungsbau der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule in Bordesholm, der in den Sommerferien beginnen und in gut einem Jahr fertig sein soll.

Landt-Hayen ist Nachfolger von Manfred Christiansen, ehemaliger Bürgermeister aus Sören, der nicht mehr kandidiert hatte. Der neue Schulverbandsvorsteher ist 1957 in Flensburg geboren. Seit 1988 lebt der SPD-Kommunalpolitiker, auch der mal sechs Jahre Gemeindevertreter in Bordesholm war, in der Region. Bis zu seiner Pensionierung 2020 war er 21 Jahre Leiter der Grund- und Gemeinschaftsschule Kiel-Elmschenhagen.

In der geheimen Abstimmung erhielt Landt-Hayen 25 von 32 Stimmen. Ulrich Schuster (CDU), der sich selbst als Bordesholmer Urgestein in der Vorstellung beschrieben hatte, konnte nur sieben Stimmen auf sich vereinen. Beiden liegt die Ausbildung von Kindern am Herzen, wie sie betonten. Zwei Stellvertreterinnen stehen Landt-Hayen zur Seite: Ina Frässdorf (WfW, Wattenbek) und Silke Ollrogge (Grüne, Brügge).

Bordesholm: Erweiterungsbau an der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule im Langenheisch

Ein großes Projekt wird Hauke Landt-Hayen von Christiansen übernehmen und zu Ende führen: den Erweiterungsbau an der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule mit Oberstufe im Langenheisch. „Das Projekt ist super übergeben worden. Allererste Sahne“, so der neue Schulverbandsvorsteher. Der Architekt Ralf Dieter Ladwig wird in Kürze erneut die Eckpunkte der Planung vorstellen, damit auch die neuen Mitglieder des Schulverbands auf dem neuen Stand sind.

Der zweigeschossige Neubau der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule in Bordesholm entsteht an der noch freien Fläche zwischen Sportplatz und Schulhof und schließt sich an den vorherigen neuen Trakt an. Am 17. April wurde der Bauantrag beim Kreis Rendsburg-Eckernförde eingereicht, teilte Ladwig mit. Er geht von einem Baubeginn in den Sommerferien aus. Zudem werde bei dem Projekt die Nachhaltigkeit besonders berücksichtigt.

Dämmung, Wärmepumpe, Gründach und nachhaltige Baustoffe für HBS Bordesholm geplant

Mit einem Fachplaner für nachhaltiges Bauen sowie dem Energieberater seien auch die Voraussetzungen erarbeitet worden, um eine Förderung zu erhalten, so Ladwig. Die durch höhere Anforderungen bei Dämmung, Wärmepumpe, Gründach und nachhaltigen Baustoffen entstehenden Mehrkosten sollen durch die Förderung aufgefangen werden. Sinnvoll sei auch, eine Photovoltaikanlage gleich mit zu installieren. Dies war bisher nicht vorgesehen.

Schulverbandsvorsteher Manfred Christiansen ist von den drei Schulleiterinnen in der Region herzlich verabschiedet worden. Zudem sind Birgit Heinzel (SPD, Bordesholm), Bernd Jamrath (Reesdorf) und Maren Blöcker (Negenharrie) aus dem Schulverband verabschiedet worden.

