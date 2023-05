﻿Große Risiken für Haushalt des Kreises Rendsburg-Eckernförde: Vor allem Personalkosten bereiten Sorgen

Rendsburg. In der letzten Hauptausschusssitzung vor der Kommunalwahl am Sonntag hat die Verwaltung des Kreises Rendsburg-Eckernförde am Donnerstag in Rendsburg ihren aktuellen Finanzbericht vorgestellt. Er gibt einen Überblick zur Haushaltsentwicklung des laufenden Jahres und sieht neben Chancen auch Risiken.

Gut für die Kreiskasse sieht es demnach beim kommunalen Finanzausgleich – also Mitteln vom Land – aus. „Sollte die endgültige Festsetzung die Zahlen der vorläufigen Festsetzung bestätigen, würden sich daraus voraussichtlich Mehreinnahmen von 14,67 Millionen Euro ergeben“, heißt es in der Prognose der Kreisverwaltung. Diese resultierten aus der positiven Entwicklung des Finanzausgleichs 2022, der mit einem Rekordwert von 207 Millionen Euro in diesem Jahr an die Kommunen ausgeschüttet wird.

Finanzbericht des Kreises Rendsburg-Eckernförde: Steuereinnahmen sind rückläufig

Aber: Aktuell sind die Steuereinnahmen des Landes im Vergleich zum Vorjahr rückläufig. „Dies birgt für den Kreis das Risiko, zukünftig ebenfalls mit sinkenden Einnahmen rechnen zu müssen“, heißt es im Finanzbericht. Genaueres werde man nach der Mai-Steuerschätzung wissen.

Noch kritischer für die Kreiskasse seien dagegen die Pläne des Landes zur Krankenhausfinanzierung. Denn: Der Plan des Landes sieht vor, in den kommenden Jahren dafür aufwachsende Mittel von insgesamt 110 Millionen Euro plus möglicherweise weitere 100 Millionen Euro für die Krankenhausfinanzierung bereitzustellen. Kreise und kreisfreie Städte sind aktuell gezwungen, den gleichen Betrag aufzubringen. Ob dies so bleibt, werde jedoch derzeit verhandelt. Abschließende Ergebnisse aus diesen Gesprächen liegen dem Kreis aktuell noch nicht vor.

Mehr Geld für den ÖPNV

Weitere finanzielle Risiken sieht die Verwaltung neben den schwer kalkulierbaren Ausgaben für Flüchtlinge auch bei der Beschaffung von IT-Technik – unter anderem wegen der aktuellen Preissteigerungen. Gleiches gelte für den Nahverkehr. Dort schlagen steigende Kraftstoffpreise sowie die Steigerung der Tariflöhne zu Buche. „Im Ergebnis ist die Finanzplanung im Bereich des ÖPNV mit einem hohen Risiko belegt“, heißt es im Bericht.

Für den Finanzexperten Hans-Jörg Lüth, der die Ausschusssitzung stellvertretend für Torsten Schulz (CDU) geleitet hat, sind die Risiken für den Kreishaushalt derzeit noch überschaubar. Denn: Aktuell rechnet der Kreis mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund acht Millionen Euro. Mit Blick auf den ÖPNV hätten zum Beispiel die Dieselpreise zuletzt wieder deutlich nachgelassen, so der SPD-Politiker.

Ein wachsames Auge müsse man dagegen auf die Personalkosten in den Verwaltungen haben. Vor allem wegen Entscheidungen auf Bundes- oder EU-Ebene würden diese mit immer neuen Aufgaben belastet, die nur mit zusätzlichem Personal bewältigt werden könnten, so Lüth. Der Trend ist eindeutig: Seit 2010 sind die Personalaufwendungen des Kreises von rund 30 Millionen auf aktuell mehr als 50 Millionen Euro pro Jahr gestiegen. Lüth: „Diese Entwicklung ist unser größtes Risiko.“