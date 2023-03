﻿Hausmesse rund ums Campen im Gewerbegebiet Altenholz

Campen boomt – nicht erst seit der Coronazeit, als so manche die Vorzüge eines fahrbaren Urlaubsdomizils entdeckten. Am 18. und 19. März lädt die Firma Tank in Dänischenhagen zur Messe ein.

Dänischenhagen. Saisonstart für den Urlaub auf vier Rädern: Die Firma René Tank Reisemobile lädt am Sonnabend und Sonntag, 18. und 19. März, zur Hausmesse in Dänischenhagen ein. Das Unternehmen ist in der Teichkoppel 40 im interkommunalen „Gewerbegebiet Altenholz Dänischenhagen Kiel“ zu Hause. Die Messe bietet laut Pressemitteilung die Möglichkeit, sich über Neuheiten für den Urlaub auf vier Rädern zu informieren. Es ist die erste Hausmesse nach der Coronazeit, in der so mancher erst das Campen für sich entdeckt hat.

Dänischenhagen: Verschiedene Hersteller

Bei der Hausmesse in Dänischenhagen präsentiert das Unternehmen Modelle verschiedener Hersteller. Wem ein großer Caravan zu viel und ein klassisches Zelt zu wenig ist, der findet dort Alternativen wie einen faltbaren Camper. Zusätzlich bietet das Unternehmen den kompletten Service rund ums Campen. So können Besucher das Team kennenlernen, das sich um Reparaturen und Ausbau kümmert.

Auch in Sachen Zubehör gibt es Beratung. Wer mag, kann vor Ort noch Modelle mieten – „sogar noch für diesen Sommer“, verspricht René Tank. Ergänzt wird die Hausmesse durch eine Präsentation vom Fahrradhaus Russee aus Kiel. Auch E-Bike-Testfahrten werden angeboten.