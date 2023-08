Bekommt Bordesholm jetzt einen „Heide-Simonis-Platz“?

Bordesholm. Von 1977 bis 2003 lebten Heide und Udo Simonis im Alten Kreishaus in Bordesholm. Eine dicke Freundschaft verband das prominente Paar mit den Eheleuten Urte und Franz Rohwer, denen das markante Gebäude gehört. SPD, Grüne und UWB in Bordesholm wollen die ehemalige Ministerpräsidentin und Ehrenbürgerin des Landes Schleswig-Holstein nun besonders würdigen: Das Areal vor dem Rathaus am Bahnhof soll in „Heide-Simonis-Platz“ benannt werden. Die Grünen schlagen zudem vor, am Alten Kreishaus auf die prominenten Ex-Mieter hinzuweisen – mit einer Info-Tafel.

Heiner Volkers hatte die Debatte angestoßen. Der ehemalige SPD-Chef in Bordesholm hatte angeregt, wegen der Bedeutung der Person Heide Simonis für den Ort eine Straße nach ihr zu benennen. Das blieb nicht ungehört. „Als Gemeindechef habe ich die Idee aufgegriffen“, teilt Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) mit. „Momentan gibt es aber in absehbarer Zeit keine neue Straße, und eine Umbenennung einer bestehenden postalischen Anschrift ist kompliziert.“

Bordesholm: Heide Simonis hat den Ort bundesweit bekannt gemacht

SPD, Grüne und die Wählergemeinschaft UWB wollen deshalb gemeinsam den Namen „Heide-Simonis-Platz“ für das Areal vor dem Rathaus am Bahnhof beantragen. Dies habe laut Büssow derzeit keine richtige Bezeichnung. Ziel sei eine Würdigung des Lebenswerks von Heide Simonis. „Die ehemalige Ministerpräsidentin hat die Gemeinde über die Ortsgrenzen hinaus bekannt gemacht“, so der Bürgermeister. Über den Bundestagsabgeordneten Ralf Stegner habe man vorfühlen lassen, wie die Familie von Heide Simonis zu dem Vorschlag stehe. „Wir haben das Okay erhalten“, so Büssow.

Thorsten Pogge (UWB) betont, man werde den Vorschlag, der als Wertschätzung angemessen sei, positiv begleiten. Dr. Wolfgang Riggert (Grüne) erklärt: „Wir unterstützen das auch.“ Zudem wollen die Grünen erreichen, dass am Alten Kreishaus eine Info-Tafel aufgestellt wird.

Andreas Fleck, Chef des SPD-Ortsvereins Bordesholmer Land, spricht von einer „guten Lösung“. Man solle versuchen, eine möglichst einvernehmliche Entscheidung zu fällen. Die CDU aber kündigt Widerspruch an. „Was hat Heide Simonis für Bordesholm getan?“, so die Meinung von CDU-Ortsverbandschef Ulrich Schuster.

Der letzte öffentliche Auftritt von Heide Simonis in Bordesholm: Das Bild zeigt den ehemaligen SPD-Landwirtschaftsminister Hans Wiesen und die frühere Ministerpräsidentin beim 100. Geburtstag des Ortsvereins Bordesholm im Mai 2013. Im Hintergrund Jürgen Baasch, ehemaliger Bürgermeister von Bordesholm (1992 bis 2004). © Quelle: Sven Tietgen (Archiv)

Differenzierter sieht das Anliegen Marco Thies, Amtsdirektor im Rathaus. Gegen eine Würdigung habe er zwar „gar nichts“, den Rathausplatz jedoch halte er für ungeeignet. „Für die Bürger aus den 14 Gemeinden ist das der Rathausplatz, und so neutral sollte der auch bleiben.“ Thies zieht andere Standorte vor, ohne allerdings einen Vorschlag zu machen. Ein Bordesholmer Bürger, der ungenannt bleiben will, hat angeregt, den Bereich vor dem Alten Kreishaus in der Hentzestraße in „Heide-Simonis-Park“ umzubenennen.

Eine Würdigung, in welcher Form auch immer, würde Ehemann Udo Simonis als gut und würdevoll beurteilen, meint auf Nachfrage der Kieler Nachrichten Urte Rohwer. Sie und ihr Mann, der Architekt Franz Rohwer, verband eine intensive Freundschaft mit dem Ehepaar Simonis.

Die CDU solle über ihren Schatten springen, so Rohwer. „Heide hat in Bordesholm eingekauft, kam zu den großen Ereignissen und hat hinter den Kulissen immer viel für den Ort gemacht.“ 26 Jahre lebten die Paare Rohwer und Simonis zusammen in einem Haus in Bordesholm. Im Buch zum 100. Geburtstag des Alten Kreishauses heißt es, dass die Rohwers mit ihren vier Kindern immer auch ein Stück weit Ersatzfamilie für das kinderlose Ehepaar Simonis gewesen sei.

KN