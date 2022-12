﻿Zeitreise in die Region mit dem neuen Jahrbuch 2022

Eckernförde. Die Jahrbücher der Heimatgemeinschaft Eckernförde sind Schatzkästchen der Regionalgeschichte. Der Verein hat jetzt den 80. Jahrgang herausgebracht. Diesmal finden sich auf 416 Seiten spannende und aufschlussreiche Beiträge von rund 50 Autoren. Sie erklären, warum die Schwester des russischen Zaren nach Eckernförde kam, wie sich eines der ältesten Textilgeschäfte Deutschlands in Familienhand entwickelte und warum Menschen aus dem Dänischen Wohld nach Amerika auswanderten.

„Eckernfördes Lage am Meer ist göttlich“. Diese Aussage können auch heute viele Einheimische und Gäste unterstreichen. Doch das Zitat stammt von Maria Pawlowna (1786-1859), einer Schwester des russischen Zaren Alexander. Jörg Ulrich Stange hat sich in seinem Jahrbuch-Beitrag von den Tagebüchern der Russin inspirieren lassen, deren Lebensweg auch Eckernförde und Windeby streifte. Doch wie kam es dazu?

Die Flucht der Zaren-Schwester

Maria Pawlowna, durch Heirat inzwischen Erbprinzessin von Sachsen-Weimar-Eisenach, musste fliehen. Nach Preußens verlorener Schlacht bei Jena und Auerstedt 1806 wollte sie nicht zum lebenden Pfand Napoleons werden. Die Route von Weimar ins damals neutrale dänische Schleswig führte für sie über Eckernförde. Ein Städtchen, von dem sie besonders schwärmte. Station machte sie ebenso auf Gut Windeby, wo der damalige Klopstock-Schüler und Lyriker Christian zu Stolberg-Stolberg mit seiner Frau Luise, einer geborenen von Reventlow, lebte.

Zwischen der russischen Großfürstin und ihren Windebyer Gastgebern soll sich ein reger Austausch, ja ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt haben. Das Herrenhaus vor den Toren Eckernfördes erlebte zwischen 1800 und 1820 eine geistige Blüte, von dem aus sich Fäden nach ganz Deutschland spannten. Eine Blüte ganz anderer Art erlebte das Eckernförder Traditionsgeschäft Krafft Lorenzen. In achter und neunter Generation wird es von der Familie geführt und ist heute eine individuelle Perle unter den Bekleidungsunternehmen des Ostseebads.

Eckernförder Geschäft in achter Generation

Leonie und Heike Vullgraf spürten der Geschichte nach, die 1760 mit der Gründung des Geschäfts durch den Schneider und Kramer Joachim Conrad Krafft begann. Fleiß und Liebe zum Beruf prägten schon damals die Inhabergeneration, die anfangs in der Nicolaistraße beheimatet war. 1853 wurde das Haus in der Langebrückstraße 11 fertiggestellt, das noch immer Sitz des Geschäfts und der Familie ist. 1991 übernahm Hermann Hermann Krafft Wolter junior die Firma und leitet sie bis heute mit seiner Frau Kirsten.

Das Bekleidungsgeschäft Krafft Lorenzen wurde bereits 1760 in Eckernförde gegründet und ist eines der ältesten Deutschlands in Familienhand. © Quelle: Sasa/Archiv

Die Verwurzelung einer Familie in Eckernförde zeigt sich in dieser Geschichte, der Drang in die neue Welt in einer anderen. Autor Carl-August Vollertsen war auf Tagebuchaufzeichnungen des Revensdorfer Lehrers Johann Friedrich Schmidt gestoßen, der 1847 nach Amerika auswanderte. Anhand dieser Notizen begann er, nach weiteren Namen und Auswandererschicksalen in Passagierlisten der Schiffe und Ankunftslisten in der neuen Heimat zu forschen.

Was die Amerika-Auswanderer motivierte

1845 begann eine neue Auswanderungswelle aus Schleswig-Holstein. Gruppen taten sich zusammen. Sie kamen aus der Probstei, aus Plön und aus dem Dänischen Wohld. Schmidt, der Lehrer, wurde später in Scott County Farmer. Der günstige Landerwerb in Amerika war für viele der ausschlaggebende Grund, der eine größere materielle Sicherheit versprach. Bis dahin aber lauerten viele Gefahren auf die Auswanderer.

„Unser Schwerpunkt ist die Vielfalt“, sagt die Vorsitzende der Heimatgemeinschaft, Telse Stoy, über das neue Jahrbuch. Gemeinsam mit Bärbel Hoffmann und Claudia Naumann-Unverhau bildete sie das Redaktionsteam der Publikation, das rund 50 Beiträge aus den Bereichen Lokalhistorie, Zeitgeschichte, Natur und Umwelt sowie Plattdeutsch zusammenstellte.

Das Jahrbuch 2022 der Heimatgemeinschaft Eckernförde geht kostenfrei an alle Mitglieder, kann aber auch im örtlichen Buchhandel für 18 Euro erworben werden.