150 Aussteller auf dem Herbstmarkt Molfsee 2023 locken ins Freilichtmuseum

Molfsee. Es ist wieder Zeit für den Herbstmarkt in Molfsee, im Freilichtmuseum. Startschuss für den beliebten Herbstmarkt Nähe Kiel ist am Sonnabend, 30. September. Der Herbstmarkt im Freilichtmuseum Molfsee bleibt für über eine Woche geöffnet und endet am Sonntag, 8. Oktober. Bis dahin laden liebevoll hergerichtete Häuser in einer historisch geprägten Herbstlandschaft und viele Herbstmarkt-Aussteller in Molfsee täglich von 9 bis 18 Uhr zum Bummeln, Naschen, Probieren und Kaufen ein.

Neuer Rekord: Rund 150 Aussteller auf dem Herbstmarkt Molfsee 2023

Auf dem riesigen Areal des Freilichtmuseums Molfsee präsentieren sich 2023 fast 150 Ausstellerinnen und Aussteller. Auf dem Herbstmarkt Molfsee 2023 bieten Sie regionale Produkte an, kuschelig warme Kleidung für Erwachsene und Kinder, hochwertiges Kunsthandwerk sowie Pflanzen und Herbstdekoration für Haus und Garten.

Die Nordbauern haben auf dem Herbstmarkt im Freilichtmuseum Molfsee 2023 einen kleinen, aber feinen Markt aufgebaut: Mit 15 regionalen Erzeugern und Direktvermarktern lohnt der Bummel über den kleinen Bauernmarkt im Freilichtlichtmuseum auf jeden Fall.

Das Angebot der Aussteller auf dem Herbstmarkt Molfsee 2023

Wie immer stehen bei den Ausstellern des Herbstmarktes in Molfsee das Angebot selbstproduzierter Waren im Vordergrund, beispielsweise bei WavyLine mit ihren nachhaltigen Hoodies und T-Shirts mit eigenem Druck oder dem selbst gefertigten Schmuck. Vor der Bockwindmühle im Freilichtmuseum Molfsee wird der Silberschmiede-Stand mit seinen Vorführangeboten stehen.

Wer beim Schlendern über den herbtslichen Markt in Molfsee Hunger bekommt, wird kulinarisch bestens versorgt. Erstmals mit dabei auf dem beliebten Herbstmarkt Nähe Kiel: die Pförtchenbäckerei von Momme Petersen. Ebenfalls das erste Mal als Herbstmarkt-Aussteller in Molfsee mit dabei: die Fischräucherei Julian Hinsch aus Lindau.

Auch für Veganerinnen und Veganer hat der aktuelle Herbstmarkt in Schleswig-Holstein Aussteller und Angebot parat: Die Linsenmanufaktur könnte die richtige Anlaufstelle für vegane Speisen sein. Um den Gastronomiebereich auf dem Herbstmarkt Molfsee 2023 nachhaltiger zu gestalten, arbeitet das Museum unter freiem Licht mit Nachdruck daran, den Anteil von Einweg-Müll weiter zu reduzieren.

Herbstmarkt Molfsee 2023 im Freilichtmuseum - Wo und wann?

Der Herbstmarkt im Freilichtmuseum Molfsee befindet sich in der Hamburger Landstraße 97

Der Herbstmarkt in Molfsee 2023 beginnt am Sonnabend, 30. September.

Der Herbstmarkt in Molfsee 2023 endet am Sonntag, 8. Oktober.

Die Öffnungszeiten vom Herbstmarkt Molfsee 2023 sind: Mo.-So. 9 bis 18 Uhr

Kosten und Tickets für den Herbstmarkt Molfsee 2023

Der Eintritt für Erwachsene zum Herbstmarkt Molfsee kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro, Familien zahlen 21 Euro und Kinder/Jugendliche 3 Euro.

Tickets für den Herbstmarkt Molfsee 2023 können online gebucht werden unter: https://landesmuseen-sh.ticketfritz.de

Im Eintritt inklusive: Besuch der Ausstellung „Heimaten“

Darüber hinaus ein echtes zusätzliches Highlight für alle Herbstmarkt-Gäste in Molfsee: die neue Sonderausstellung des Landesmuseums „Heimaten“ ist seit 15. September eröffnet, und der Besuch des Ausstellungshauses mit Sonder- und Dauerausstellung beim Freilichtmuseum ist im Eintrittspreis des Herbstmarktes inbegriffen.

