Kommunen in der Krise

Kostenfrei bis 16:58 Uhr lesen Kommunen in der Krise

Flüchtlingskrise reißt Loch in Finanzen: Amt in Gettorf braucht mehr Amtsumlage

„Gürtel enger schnallen“, so heißt es für die acht Gemeinden im Dänischen Wohld 2023. Die Finanzen im Amt in Gettorf sind am Limit. Grund dafür sind auch die steigenden Kosten der Flüchtlingskrise. Deshalb soll die Amtsumlage deutlich steigen.