Hobby aus Fockbek ist bekannt für seine Wohnwagen. Doch auch Reisemobile gehören längst zum Angebot des hiesigen Anbieters. Auf dem Caravan Salon in Düsseldorf will der Hersteller ein neues Premium-Modell enthüllen. Auch E-Mobilität spielt eine Rolle auf der weiteren Reise von Hobby.

Rendsburg. Skandinavisch reduziert auf das Wesentliche oder luxuriös ausstaffiert mit Küche, Sitzgelegenheit und Bad? Im Hobby-Wohnwagenwerk in Fockbek laufen gerade die letzten Vorbereitungen an Reisemobilen und Wohnwagen für den Caravan-Salon in Düsseldorf. Auf der weltgrößten Messe der Branche will der Hersteller am Freitag erstmals ein Modell auf VW-Basis enthüllen. Perspektivisch könnte es auch E-Wohnwagen geben.

„Der Maxia Van, unser erstes Reisemobil auf VW-Basis, feiert Weltpremiere auf dem Caravan Salon“, sagt Frank Maukel, Leiter der Marketing- und PR-Abteilung des Unternehmens. Während das Außendesign noch ein streng gehütetes Geheimnis ist, gibt der Wohnwagen mit dem Namen Maxia 660 WQM schon einen ersten Einblick auf das Interieur.

Hobby präsentiert neues Reisemobil auf dem Caravan Salon

Ein Queensize-Bett, eine Sitzgruppe, dazu Badezimmer und Küche über die volle Fahrzeugbreite mit dimmbaren Ambiente-Lichtern und Platz für einen 40-Zoll-Fernseher machen den rund 42 000 Euro teuren Wohnwagen zum Luxusmodell. Zum Vergleich: Der „Beachy“ am anderen Ende der Modellpalette kostet „nur“ rund 13 500 Euro. Nun macht sich der Hersteller auf, seine Modellpalette in Richtung luxuriöser Reisemobile auszuweiten.

Unterdessen liegt kurz vor der Messe Spannung auf dem Betriebsgelände der Firma Hobby in der Luft. Trecker ziehen Wohnwagen aus der Werkshalle, Ausstellungsfahrzeuge werden ein letztes Mal auf Mängelfreiheit geprüft. Nach Jahren steigender Verkaufszahlen und einem regelrechten Boom während der Corona-Zeit hofft der Hersteller auf ein gutes Geschäft auch in Zeiten höher werdender Energiepreise.

Nach Einschätzung von Hobby soll das Wohnwagensegment im kommenden Jahr stabil bleiben, bei den Reisemobilen rechnet die Firma mit weiterem Wachstum. „Besonders im Bereich der Kastenwagen“, sagt Frank Maukel. Dabei handelt es sich um besonders alltagstaugliche Modelle auf Basis von Nutzfahrzeugen, deren Laderaum zu einem Wohnraum umgebaut ist. Für das kommende Jahr plant das Unternehmen mit einer Produktion von insgesamt 3500 Reisemobilen, also inklusive Wohnmobilen mit größerem Aufbau. Dazu kommen 12 500 Wohnwagen.

Dass das Unternehmen in der Stückzahl liefern kann, liegt auch an der hohen Fertigungstiefe. Selbst Tischlerei und Polsterei gehören zur Firma. Im Wesentlichen müssen nur die Fahrgestelle von Kastenwagen und Wohnmobilen zugekauft werden, so Maukel. Bislang setzt man dabei auf Chassis der Marken Fiat und Citroën – und, um unabhängiger zu werden und im Premium-Segment zu wachsen, künftig auch auf VW.

Hersteller aus Fockbek versucht Engpässen zu trotzen

Während Hobby unter anderem wegen der eigenen Ausbildung noch genug Fachkräfte findet, kann sich das Unternehmen von Engpässen bei Lieferanten und Preissteigerungen auch nicht gänzlich abkoppeln. „Auch bei uns standen die Bänder schon still“, gibt Maukel unumwunden zu. Zum gerade begonnenen neuen Modelljahr musste der Hersteller die Preise je nach Modell um etwa sieben bis acht Prozent anheben. Ob und wann weitere Preiserhöhungen folgen, sei derzeit noch unklar.

Für Produktmanager Thomas Neubert besonders ärgerlich: „Die Engpässe lassen sich nicht an einem Teil festmachen. Mal sind es die Kabelbäume, mal die Steckdosen.“ Entsprechend aufwendig muss die Produktion umgeplant, ansonsten fertige Fahrzeuge erst gelagert und später einzeln nachgearbeitet werden. Wer jetzt bestellt, muss bei einem gefragten Modell rund ein Jahr auf die Auslieferung warten. Dementsprechend sind selbst Gebrauchtfahrzeuge kaum billiger.

Unterdessen geht die Entwicklung von Reisemobilen und Wohnwagen rasant weiter. Nächste große Herausforderung ist die E-Mobilität. Die Fahrzeuge müssen leichter werden, um die Akkus nicht zu stark zu belasten. „Oder der Wohnwagen muss mit einem eigenen E-Antrieb unterstützen“, sagt Neubert. Wer in das Gesicht des Produktmanagers blickt, sieht, dass daran längst gearbeitet wird. Und vielleicht die Premiere des Caravan Salons im nächsten Jahr wird.