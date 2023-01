﻿Termin und Route geheim: Hilfstransport nach Tscherniwzi ist startklar

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde startet einen ersten Hilfstransport in seine neue Partnerregion in der Ukraine. Wie angekündigt steht der Zivilschutz zunächst im Mittelpunkt. Daher geht auch ein Feuerwehrauto mit auf die lange Reise.

Thomas Voerste von der Verwaltung des Kreises Rendsburg-Eckernförde organisiert den angekündigten Hilfstransport in die Ukraine. Unter anderem wird ein großes Feuerwehrauto gespendet.

Rendsburg. Die erste offizielle Hilfslieferung aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde an seine neue Partnerregion im Südwesten der Ukraine ist startklar. Noch in diesem Monat soll sich der Transport bestehend aus einem ausgemusterten, aber voll ausgerüsteten Feuerwehrfahrzeug, drei Notstromaggregaten und diversem Rettungsgerät auf den Weg machen.

Zeitpunkt, Besatzung, Route und Übergabeort werden aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. Zu groß ist die Sorge, dass der Hilfstransport, der sich gemeinsam mit weiteren Fahrzeugen aus Schleswig-Holstein in die Ukraine fahren soll, sabotiert wird.

Hilfe für Ukraine: Kreis beschließt Zusammenarbeit mit Rayon Tscherniwzi

Im November 2022 hatte der Kreistag Rendsburg-Eckernförde eine Zusammenarbeit mit dem ukrainischen Rayon Tscherniwzi – einer Region vergleichbar mit einem Landkreis – beschlossen und schnelle Hilfe zugesagt. „Wie geplant werden dem dortigen Katastrophenschutz jetzt unter anderem ein Feuerwehrfahrzeug, Generatoren sowie Powerbanks zur Verfügung gestellt“, berichtet Thomas Voerste von der Kreisverwaltung, der die Hilfslieferung koordiniert und die Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Ukraine auf den Weg gebracht hat.

Dieses Feuerwehrauto von 1982 war zuletzt bei der Wehr in Groß Wittensee im Dienst. Jetzt soll es noch viele Jahre in der Ukraine zum Einsatz kommen. © Quelle: Paul Wagner

Das Rettungsgerät wird auch weitab der Front dringend gebraucht. Auch Tscherniwzi ist inzwischen von den Folgen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der Russischen Föderation auf die Ukraine stark betroffen.

Insbesondere müssten in der Region viele Binnenflüchtlinge versorgt werden. „Zudem sind die Folgen der massiven Angriffe der russischen Streitkräfte auf die Energieinfrastruktur auch in Tscherniwzi deutlich spürbar.“ Dies weiß Voerste von seinen Kollegen aus der Regionalverwaltung vor Ort. „Täglich fällt der Strom für mehrere Stunden aus. Die Hilfslieferung wird dort daher schon dringend erwartet.“

Hilfe für Rayon Tscherniwzi: Feuerwehrfahrzeug stammt aus Groß Wittensee

Das Feuerwehrauto vom Typ LF 16, welches jetzt auf seine lange Reise gehen soll, stammt aus dem Jahr 1982 und war zuletzt im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr Groß Wittensee. Der Kreis hat es der Wehr mit finanzieller Unterstützung aus Bundesmitteln abgekauft und alle Systeme wie Funkgeräte und Pumpen durchgecheckt.

Mit an Bord sind Leitern und Schutzausrüstung für 15 Feuerwehrleute. „Die Kollegen vom Zivilschutz in Tscherniwzi freuen sich sehr auf das Fahrzeug“, so Voerste. „Die können es wirklich gut gebrauchen.“

Neben dem aktuellen Transport soll die Zusammenarbeit mit der Partnerregion weiter ausgebaut werden. So gründeten Privatpersonen und Organisationen den Verein „Solidarität mit Tscherniwzi“. Ein Gründungsmitglied ist die „Brücke Rendsburg-Eckernförde“. Sie habe bereits Kontakt zur psychiatrischen Klinik in Tscherniwzi aufgenommen und will unter anderem warme Decken, Lebensmittelpakete oder Hygieneartikel für die Menschen vor Ort organisieren.

Im Rayon Tscherniwzi leben rund 114 000 Menschen. Die Region liegt an der Grenze zu Rumänien und umfasst sechs Städte und 27 Dörfer. Die Organisation „Service für Entwicklungsinitiativen“ (SKEW) mit Sitz in Bonn hatte dem Kreis geholfen, eine Partnerregion in der Ukraine zu finden. Die Initiative wird unterstützt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.