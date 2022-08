Sternschnuppe über der Eisenbahnhochbrücke in Rendsburg: Noch bis Ende August zieht der Meteorstrom der Perseiden an der Erde vorbei und sorgt so für zahlreiche Sternschnuppen.

Rendsburg. Es ist ein atemberaubendes Bild, dass Heiko Albrecht von der Volkshochschul-Sternwarte in Neumünster gelungen ist: In der Nacht vom 11. auf den 12. August fotografierte er diese Sternschnuppe über der Eisenbahnhochbrücke in Rendsburg. Noch bis Ende August bieten sich im Kreis Rendsburg-Eckernförde und der Stadt Neumünster weitere Beobachtungsmöglichkeiten an.

Verantwortlich für das Himmelsereignis ist der Meteorstrom der Perseiden, so die VHS Neumünster. Demnach durchläuft die Erde jährlich im August einen alten Kometenschweif und trifft dabei auf Staubpartikel. Treffen sie auf die Erdatmosphäre, verglühen sie binnen Sekundenbruchteilen und Beobachter sehen eine helle Leuchtspur am Himmel.

Während der Höhepunkt bereits um den 13. August erreicht wurde, sollen in den kommenden Tagen noch vermehrt Sternschnuppen auftreten. Neben der Eisenbahnhochbrücke in Rendsburg lassen sie sich auch auf dem Aschberg, am Bülker Leuchtturm oder dem Einfelder See in Neumünster beobachten. Am besten eignet sich laut die Zeit kurz nach Mitternacht dazu.