﻿Unter Volldampf: Mit historischen Zügen durchs malerische Angeln

Kappeln. In den kommenden Wochen bietet die Angelner Dampfeisenbahn gGmbH wieder eine Reihe von Fahrten mit historischen Zügen durch das malerische Angeln an. Ob mit Uerdinger Schienenbus oder in skandinavischen Waggons mit Dampflok an der Spitze: Nicht nur für Eisenbahnfans sind die Sommertouren in den liebevoll gepflegten Zügen ein Erlebnis. Einziger Wermutstropfen: Wegen der andauernden Arbeiten der Deutschen Bahn an der Schleibrücke Lindaunis enden die Fahrten von Kappeln kommend mit den Zwischenstationen in Wagersrott, Scheggerott und Süderbrarup bereits in Lindaunis und nicht – wie in den vergangenen beiden Jahren – in Eckernförde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Endstation an der Schleibrücke Lindaunis

Bis Oktober wollen die Eisenbahnfreunde jeweils sonntags mit historischen Zügen auf die rund 14 Kilometer lange Strecke Kappeln-Süderbrarup gehen. Einige Touren führen sonnabends und mittwochs dann noch etwa zehn Kilometer weiter bis Lindaunis. „Leider konnten wir nicht wie in den Vorjahren mit diesen Fahrzeugen nach Eckernförde fahren, da die Brücke in Lindaunis nicht mehr vorhanden ist. So geht es nur bis zum Prellbock in Lindaunis Nord und von dort wieder zurück“, kündigt Iver Andreas Schiller, Geschäftsführer der Angelner Dampfeisenbahn an. „Es werden abwechselnd die Dampflok S 1916, eine historische Diesellok sowie 2 Uerdinger Schienenbusse eingesetzt.“

Mit dem Sonderzug zum Brarup-Markt

In der Zeit von Freitag, 28. Juli bis Dienstag, 1. August fahren die Züge zum ersten Mal als Sonderverkehr sogar im Zwei-Stunden Takt von Kappeln nach Süderbraup zum Brarup-Markt, dem größten ländlichen Jahrmarkt in Schleswig-Holstein. „Am Sonntag, 30. Juli werden vier Züge sogar von einer Dampflok gezogen“, kündigt Iver Andreas Schiller an.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie bereits in den vergangenen beiden Sommern, werden die Züge offiziell vom Land über den Nahverkehrsverbund Nah.SH bestellt. Das heißt: Es gelten die normalen Tarife. Fahrgäste können Semestertickets, den Schleswig-Holstein-Tarif oder auch 49-Euro-Ticket für die Fahrten in den historischen Zügen nutzen.

Mit dem 49-Euro-Ticket in historischen Zügen fahren

In den Fahrzeugen selbst können jedoch nur Fahrkarten zum Haustarif der Angelner Dampfeisenbahn erworben werden. Die genauen Betriebstage und Abfahrtszeiten sind in den digitalen Fahrplanauskunftssystemen – wie zum Beispiel der Nah.SH-App – oder auf den Internetseiten der Angelner Dampfeisenbahn (www.angelner-dampfeisenbahn.de) hinterlegt.

Die eingesetzten, historischen Uerdinger Schienenbusse mit den Baujahren 1961 und 1967 wurden im Jahre 2020 von der AKN in Kaltenkirchen übernommen und haben seit 2021 bei der Angelner Dampfeisenbahn ein neues Zuhause gefunden. Sie sind nicht barrierefrei und die Fahrradmitnahme ist nur eingeschränkt möglich.

Die beiden historischen Schienenbusse stammen ursprünglich aus dem Fuhrpark der AKN. © Quelle: Angelner Dampfeisenbahn / hfr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Mit den besonderen Zügen wird die Fahrt nicht nur zu einem Highlight für Touristinnen und Touristen sowie die Menschen vor Ort, sondern die Strecke bleibt den Menschen auch im Bewusstsein“, sagt Nah.SH-Geschäftsführer Arne Beck zu diesem besonderen Bahnerlebnis. „Wir freuen uns, wenn das Angebot wieder so gut wahrgenommen wird wie in den vergangenen Jahren und sehen darin zudem einen wichtigen Schritt hin zur Reaktivierung der Strecke.“

Lesen Sie auch

Ähnlich äußert sich auch Bahn-Geschäftsführer Schiller, der ebenfalls auf eine Wiederinbetriebnahme der Strecke im regulären Eisenbahnverkehr hofft: „Wir sehen unser Engagement auch als ein Beitrag zur Erhaltung der Eisenbahnstrecke von Süderbrarup nach Kappeln, denn gemäß Koalitionsvertrag der Landesregierung soll diese Strecke hoffentlich in absehbarer Zukunft für den ÖPNV fit gemacht werden.“

KN