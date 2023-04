﻿Ende einer Ära: Historische Schleibrücke Lindaunis ist Geschichte

Lindaunis. An der Schlei bei Lindaunis ist am Dienstag ein Stück Eisenbahn- und Technikgeschichte zu Ende gegangen. Am Morgen hat ein mächtiger Schwimmkran den beweglichen Teil der bekannten Klappbrücke aus seiner Verankerung gehoben. Kurz vor ihrem 100-jährigen Geburtstag wandert mit der historischen Brücke auch ein bei Touristen beliebtes Fotomotiv auf den Schrott. Und dass, obwohl der Neubau noch gar nicht fertig ist.

Brücke über die Schlei weiter für die Bahn gesperrt

Der Einsatz des Schwimmkrans wurde kurzfristig nötig, weil Anfang des Jahres bei Wartungsarbeiten massive Schäden an der alten Klappbrücke festgestellt worden waren. Vor allem das rund 150 Tonnen schwere Kontergewicht war in seiner Struktur stark beschädigt. Seit etwa fünf Wochen war die Brücke deswegen nicht mehr für Autos, Bahnen und Fußgänger passierbar.

Henry Benedict, Leiter Technik Portfolio Hamburg Kiel bei der Deutschen Bahn, geht davon aus, dass Fußgänger die Schlei bei Lindaunis ab Sommer wieder passieren können. © Quelle: Frank Peter

„Wir hatten Glück mit dem tollen Wetter und ohne Wind“, sagte Henry Benedict von der Deutschen Bahn, als das 90 Tonnen schwere Brückenteil am Dienstagmorgen nach nur wenigen Minuten sicher an Land lag. Der verantwortliche Leiter für Infrastrukturprojekte Nord hat einen Abstimmungsmarathon mit umliegenden Gemeinden, Touristikern und der maritimen Wirtschaft entlang der Schlei hinter sich. Denn: Lässt sich die Brücke nicht öffnen, ist Deutschlands längster Meeresarm in weiten Teilen nicht mehr per Boot zu erreichen. Haben dagegen die Schiffe freie Fahrt, ist einer der wenigen Übergänge über die Schlei für Fußgänger, Autos und Bahnen blockiert.

Neubau der Schleibrücke läuft noch bis 2025

Während der historische Teil der Brücke jetzt nach und nach mit Schneidbrennern zerlegt wird, wächst wenige Meter weiter der moderne Neubau. Dutzende Arbeiter waren dort am Dienstag mit Betonpumpen beschäftigt. „Aktuell arbeiten wir an den drei neuen Pfeilern“, erklärt Henry Benedict. Er geht davon aus, dass die neue Brücke für den Bahn- und Straßenverkehr 2025 in Betrieb gehen kann. Das Projekt gehört zu den aktuell größten Baustellen der Bahn im Norden und soll nach aktuellen Angaben der Bahn rund 84 Millionen Euro kosten. Schon 2003 starteten die ersten Planungen zu dem Neubauprojekt. Immer wieder kam es aus unterschiedlichen Gründen zu Verzögerungen und Kostensteigerungen.

Bis die moderne Klappbrücke fertig ist, soll es ab dem Sommer zunächst ein Provisorium für Fußgänger geben. Diese Brücke kann dann zum Öffnen nach beiden Seiten geschoben werden. Dann sollen auch die Bahnen auf der Strecke Eckernförde – Flensburg wieder beidseitig an die Brückenköpfe rollen und die Passagiere zu Fuß über die Schlei kommen.

Segelboote können die Schleibrücke Ostern wieder passieren

Segler, Marinas und die Betreiber von Ausflugsschiffen dürften unterdessen schon jetzt aufatmen: Rechtzeitig zu den Osterfeiertagen, wenn zum Saisonstart am Wochenende erneut bis zu 40 Boote an der Schleibrücke erwartet werden, ist die Passage der Engstelle auf dem Wasser wieder möglich. „Die Klappbrücke über die Schlei bei Lindaunis ist ab Freitag, 7. April, wieder für Schiffe passierbar“, versichert die Bahn.

Bis dahin laufen weitere Demontagearbeiten. Am Mittwoch wird das Fachwerkportal, an dem das Kontergewicht befestigt war, ausgehoben. Auch diese Teile werden an Land zwischengelagert, später abtransportiert und umweltfreundlich recycelt, so die Bahn.

Wenn die provisorische Fußgängerbrücke im Sommer in Betrieb geht, wird sie viermal täglich geöffnet: 10.30, 11.30, 14.30 und 16.30 Uhr. Bis dahin bleibt der Bereich für die Schifffahrt auf der Schlei durchgehend geöffnet.