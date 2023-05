﻿Hobby Horsing ist der neue Renner beim Reit- und Fahrverein Bordesholm

Bordesholm/Großharrie. Das Steckenpferd aus alten Zeiten entwickelt sich offenbar zum trendigen Sportgerät – abzulesen auch bei der Nachfrage von Kursen, die der Reit- und Fahrverein Bordesholm derzeit anbietet. Bei einem ersten Angebot während der Osterferien hopsten bereits zahlreiche Steppkes beim sogenannten Hobby Horsing durch die Sporthalle in Brügge. Die Begeisterung hält an: Aktuell treffen sich in der Vereinsreithalle in Großharrie sogar zwei Gruppen zum Training.

Bis zu 15 Kinder und vielfach mit Eltern steuern jeden Dienstag die Reithalle des Reit- und Fahrvereins Bordesholm am Kleinharrier Weg an. Vor allem Mädchen haben mächtig Spaß, mit oftmals selbst gebauten Steckenpferden in Formation um Hütchen herumzulaufen oder über erste Hindernisse zu hüpfen. „Toll ist, dass wir das Pferdchen überall mitnehmen können, auch im Urlaub“, meint die neunjährige Helena. Mit ihren Töchtern Maret (8) und der zwölfjährigen Friederike sind Rüdiger und Silke Carls aus Bordesholm gekommen. Als kostengünstiger Ersatz zum „echten“ Pferdesport sehen die Carls das Hobby Horsing nicht an.

LSV-Aktion in Großharrie: Keine Mitgliedschaft nötig

„Die Kinder gehen auch ein Mal wöchentlich zum Reiten, mit dem Steckenpferd überbrücken sie die Wartezeit. Aber sie haben auch Spaß, damit im Garten herumzuspringen“, erzählt Rüdiger Carls. Der Reit- und Fahrverein hat die Kurse bei der Aktion „Familien in Bewegung“ des Landessportverbands (LSV) angemeldet. Bei der von der AOK geförderten Aktion ist keine Vereinsmitgliedschaft der teilnehmenden Familien notwendig, zudem können Großeltern mit Enkelkindern ebenso mitmachen wie Lebens- oder Hausgemeinschaften.

Das Hobby Horsing dringt jetzt auch in die Domäne des Pferdesports vor. Beim Landesbreitensportturnier des Pferdesportverbandes Schleswig-Holstein waren Steckenpferd-Reiter bereits vertreten. „Es ist eine tolle Möglichkeit für Familien, die sich den doch sehr kostenintensiven Pferdesport sonst nicht leisten können“, erklärt Katja Krugmann vom Pferdesportverband.

Der Reit- und Fahrverein Bordesholm generiert durch die Hobby-Horsing-Gruppen auch Nachwuchs für die Voltigierer. „In den Kursen lernen die Kinder auch schon erste Dinge rund um die Pferdepflege, und das Training beider Sportarten läuft parallel“, erläutert Übungsleiterin Cordula Prehn-Diederley.

Die vor zehn Jahren gestartete Aktion „Familien in Bewegung“ ist laut LSV-Vorstandsmitglied Barbara Ostmeier eine Erfolgsgeschichte: Landesweit haben sich 180 Vereine mit rund 500 Kursen beteiligt, in diesem Jahr wurden bereits bis Mai 65 Kurse in verschiedenen Sportarten absolviert. „40 Prozent der Teilnehmer machen anschließend auch weiter Sport im Verein und werden Mitglied“, freut sich Ostmeier.

