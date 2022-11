﻿Hochwasser Eckernförde 1872: Auf den Spuren der großen Sturmflut

Was kündet heute noch von dem Hochwasser in Eckernförde von 1872? Die Spurensuche führt zu Menschen im Hochwassergebiet, zu einer Kirche und zu einem Wahrzeichen.

Hochwasser Eckernförde 1872: Thies Lienau zeigt die Sturmflutmarke an seinem Geschäftshaus in der Frau-Clara-Straße, deren Höhe ihm bis zur Brust reicht.

Eckernförde. Das Hochwasser in Eckernförde 1872 hat Spuren hinterlassen, die bis heute sichtbar sind. Historische Hochwassermarken an Häusern erinnern daran, in welchem Ausmaß das Ostseehochwasser 1872 die Innenstadt überflutete. Auch in der St.-Nicolai-Kirche hatte sich nach der Flut vor 150 Jahren einiges verändert. Und die Holzbrücke, längst ein Wahrzeichen von Eckernförde, gibt es nur, weil die große Ostsee-Sturmflut 1872 gewütet hatte.

Thies Lienau steht vor seinem Lederwaren-Geschäft in der Frau-Clara-Straße 12. Er deutet auf die Hochwassermarke neben der Ladentür, die den damaligen Pegelstand der Flut von 1872 anzeigt. Lienau ist von großer Statur, doch die Markierung geht ihm locker bis zur Brust. Sie lässt erahnen, was sich bei der Überflutung 1872 in der Eckernförder Altstadt abgespielt haben muss. Häuser brachen zusammen, zahlreiche Menschen wurden obdachlos.

Hochwasser Eckernförde: Ostsee stieg auch vor ein paar Jahren gespenstisch an

Ursprünglich war die Marke an dem sogenannten Pumpenhaus gegenüber angebracht. Doch nach dessen Abriss in den 1970er-Jahren ließ die Familie die kleine Tafel in Granit originalgetreu nacharbeiten. „Wir wollten nicht, dass dieses Stück Geschichte verloren geht“, sagt Thies Lienau. Hat der 57-Jährige selbst schon Hochwasser in Eckernförde erlebt? „Vor ein paar Jahren ist die Ostsee bis zur Hafenoberkante geschwappt“, erinnert er sich. Ein gespenstischer Anblick. Doch zum Glück herrschte Flaute und nicht Nordost-Sturm wie bei der Sturmflut 1872.

Mehr Probleme hat der Geschäftsmann mit Starkregen, wenn die Kanalisation die Wassermassen nicht mehr aufnehmen kann und die Keller volllaufen. Für solche Fälle hat Lienau immer zehn Sandsäcke parat. Doch inzwischen erwägt er weitere Maßnahmen. So sollen im kommenden Jahr Schienen für ein mobiles Schott am Eingang installiert werden. Zunächst gegen Starkregen. Denn eine schlimme Sturmflut wie 1872 befürchtet er nicht. Kurzfristig sei wohl keine zu erwarten, sagt Lienau und in seinen Worten schwingt der Pragmatismus des Küstenmenschen mit.

Fritjof Behrens, Küster von St. Nicolai, deutet auf eine Linie am historischen Taufbecken der Kirche, die das Hochwasser in Eckernförde 1872 verursacht haben soll. © Quelle: Christoph Rohde

Rund 150 Meter weiter steht die etwas höher gelegene St.-Nicolai-Kirche im Eckernförder Stadtzentrum. Auch das Gotteshaus war in der Nacht der Ostsee-Sturmflut 1872 nicht verschont geblieben. Küster Fritjof Behrens zeigt auf eine Linie am historischen Taufbecken aus dem 16. Jahrhundert. Bis dahin, so erzählen es die Kirchenführer, soll das Hochwasser in Eckernförde gekommen sein. Somit wurde 1872 das gesamte Kircheninnere 70 bis 80 Zentimeter unter Wasser gesetzt.

Grab verschwand mit Ostsee-Sturmflut 1872 in Eckernförde

Opfer der Sturmflut von 1872 soll auch das Grab des legendären Grafen von St. Germain geworden sein, der 1784 in St. Nicolai beerdigt worden war. Sein Grabstein verschwand mit dem Hochwasser, so rätselhaft wie die schillernde Persönlichkeit selbst war. Schäden richtete das Meer ebenfalls an der Kirchenmöblierung an. Die Kanzel, erzählt Küster Behrens, habe früher an einer der Säulen gestanden – bis das Ostseewasser stieg. Die historische Tür der Kanzeltreppe soll tagelang in der Ostsee geschwommen sein, bis man sie wiederentdeckte. Heute ziert sie das Turmcafé und die Kanzel ist an den Altarbogen versetzt.

Die Holzbrücke von Eckernförde geht in ihren Ursprüngen auf eine Pionierbrücke nach der großen Sturmflut 1872 zurück. Die Wellen hatten die alte Verbindung zwischen Borby und Eckernförde zerstört. © Quelle: Christoph Rohde

Und die Holzbrücke, eines der Wahrzeichen von Eckernförde? Sie gab es vor 150 Jahren noch gar nicht. Die Sturmflut 1872 jedoch war ihr Geburtshelfer. Als die anbrandenden Wellen den Steindamm wegrissen, der damals Eckernförde mit Borby verband, waren beide Seiten plötzlich durch die Ostsee getrennt. Preußische Pioniere errichteten nach dem Hochwasser in Eckernförde zunächst eine Pontonbrücke als Provisorium. Dies erwies sich schnell als unentbehrlich, sodass wenig später daraus die Holzbrücke entstand.

Das hölzerne Brückenbauwerk mit seinen beiden sich für die Schifffahrt öffnenden Klappen hat sich bis heute als Unikum in Schleswig-Holstein erhalten. Zwar gab es in den 1930er-Jahren Überlegungen, hier eine neue Querung mit einer Fahrbahn einzurichten, wie das Eckernförde-Lexikon der Heimatgemeinschaft berichtet. Doch hatte sich diese Idee aus Geldmangel zerschlagen. So genießen weiterhin Fußgänger von der historischen Holzbrücke aus den schönen Blick auf Hafen und Altstadt. Und kaum einer denkt dabei noch an die große Sturmflut von 1872.