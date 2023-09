Madsen will Staus am Rendsburger Kanaltunnel reduzieren

Kostenfrei bis 16:25 Uhr lesen

Kreis gesteht Fehler ein

Ärger um Tempo 30 in Dänischenhagen: Warum sind die Schilder weg?

Vor über einem Jahrzehnt erwirkte Dänischenhagen Tempo 30 in der Mühlenstraße. Doch nach der Kreisverkehrsschau in den jüngsten Sommerferien wurden die Tempo-30-Schilder dort plötzlich abgebaut, auch in der Dorfstraße. Das war ein Fehler, heißt es jetzt vom Kreis.