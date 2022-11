﻿Sirenen und Strand: Ukrainische Stipendiatinnen stellen in Eckernförde aus

Der Krieg hinterlässt Spuren in den Seelen der Menschen. Im Künstlerhaus Eckernförde zeigen jetzt zwei ukrainische Stipendiatinnen, wie sie mit dem Schrecken in ihrem Heimatland umgehen.

Eckernförde. „Imagine“ sang John Lennon vor fünfzig Jahren über die Sehnsucht nach einer friedlicheren Welt. „Imagine“ heißt auch die Ausstellung von Olesia Saienko und Kateryna Yermolaeva, die derzeit im Eckernförder Künstlerhaus zu sehen ist. Die Installation mit Collagen und Fotografien der beiden ukrainischen Stipendiatinnen greifen das Thema Krieg auf und das, was er in den Seelen der Menschen anrichtet.

Eine Warnsirene heult aus dem Lautsprecher, als stünde der nächste Luftangriff bevor. Hier in Eckernförde aber ist alles friedlich, muss niemand einen Bunker aufsuchen. Auf der Videoleinwand schlendern Menschen die Strandpromenade entlang, dahinter verspricht die blaue Ostsee Urlaubsfreuden. Doch so einfach ist die Welt nicht. Fotokünstlerin Olesia Saienko hat Bilder aus ihrer Heimat um den Monitor mit dem Strandpanorama in Dauerschleife positioniert.

Künstlerhaus Eckernförde: Sandsäcke verhüllen die Dichter-Skulptur

Da ist die Neptun-Skulptur in Odessa, die gegen Bombensplitter dick verhüllt ist. Da liegen Molotow-Cocktails bereit, als der Krieg ausbrach. Ein anderes Denkmal, das den polnischen Dichter Adam Mickiewicz zeigt, verschwindet gar unter einem Berg aus Sandsäcken – einem skurrilen Kunstwerk gleich. Doch der Grund ist die drohende Zerstörung durch Beschuss.

Den krassen Gegensatz zwischen Frieden und Krieg greift auch Kateryna Yermolaeva auf. „Die Kinder in der Ukraine haben ihre Fröhlichkeit verloren“, sagt sie. Angebrannte Geburtstags-Luftballons symbolisieren nicht nur das Ende einer Party, sondern auch der Unbeschwertheit. Bomben kontrastieren mit Smileys, Panzer mit niedlichen Katzenbabys.

Das Ende der Unbeschwertheit: Kateryna Yermolaeva kontrastiert in ihren Collagen Bomben und Smileys. © Quelle: Christoph Rohde

„Here will be the Light“, hat Yermolaeva auf eine Tafel geschrieben. „Hier wird das Licht sein.“ Das klingt nach Hoffnung, doch noch ist der Hintergrund tiefschwarz. Die Ängste um die Freunde und Verwandten in der Ukraine beherrschen die Gedanken. Die Kunst ist ihre Art, mit einer verzweifelten Lage umzugehen. Durch sie gewährt die Künstlerin einen kleinen Einblick in ihrer Gefühlswelt.

Die Doppelausstellung „Imagine“ im Künstlerhaus in der Eckernförder Ottestraße 1 läuft bis zum 30. November. Die Öffnungszeiten folgen dem neuen Format „Markt Nachlese“ und sind mittwochs und sonnabends von 12 bis 13 Uhr. Wenn der Wochenmarkt schließt, öffnen sich die Türen der „Otte 1“ für die Arbeiten der Stipendiatinnen.