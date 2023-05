﻿Kranker See in Bordesholm: Neuer Experte glaubt an Rettung

Bordesholm. Die Sanierung des kranken Sees in Bordesholm beschäftigt den nächsten Experten: Nach Dr. Jürgen Spieker (Hamburg, 2020) und Dr. Stefan Sandrock (Nienhagen, 2021) ist mit Tim Epe vom Institut Dr. Nowak aus Ottersberg nun ein weiterer Gewässerexperte innerhalb der jüngsten drei Jahre mit im Boot. Der Abteilungsleiter für Gewässerökologie und angewandte Limnologie der Firma zwischen Hamburg und Bremen stellte im Rathaus in Bordesholm beim runden Tisch zur Seesanierung seine Sicht auf das Problem vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Runde Tisch ist von Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) Ende 2022 einberufen worden, um neben den Debatten im Umweltausschuss Fachwissen in einem Gremium zu bündeln und die Sanierung des Sees voranzutreiben. Das Gremium wird unregelmäßig einberufen. Dreimal wurde seit November 2022 getagt.

Bordesholm: 2023 stehen 100000 Euro für Sanierung des Sees bereit

Die Gemeinde Bordesholm hat 100 000 Euro im Etat 2023 für Maßnahmen zur Rettung des Sees zur Verfügung gestellt. Momentan ist nur der Kalbach als Hauptzulauf im Fokus. Über diesen Bach fließen Nährstoffe wie zum Beispiel Phosphat in den See. Ziel ist es, den Phosphatgehalt auf 0,15 Milligramm je Liter zu reduzieren. Derzeit ist der Wert noch doppelt so hoch. Der hohe Nährstoffgehalt sorgt im Sommer oft für ein starkes Algenwachstum und in dessen Folge für Badeverbote. Zurzeit laufen Gespräche über Uferrandreifen, die den Nährstoffeintrag verringern sollen. Zudem soll die Kläranlage in Blumenthal optimiert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ende März hat die Gemeinde Bordesholm beschlossen, für eine zusätzliche Phosphatfällung in den Klärteichen in Sören bis zu 5000 Euro im Jahr bereitzustellen. Die angrenzende Gemeinde Sören erfüllt die gesetzlich vorgeschriebenen Werte, deshalb bezahlt Bordesholm den zusätzlichen Einsatz des Materials.

Der dritte Runde Tisch zur Sanierung des Sees in Bordesholm hat getagt: der Gewässerexperte Tim Epe, Dr. Kirsten Rücker von der Uni Kiel, Bürgermeister Ronald Büssow und Gudrun Plambeck, Landesamt für Umwelt, nach der Tagung. © Quelle: Frank Scheer

Im März hatten Gemeindechef Büssow und Umweltausschussvorsitzende Carola Ketelhodt (Grüne) angekündigt, neben dem Zufluss Kalbach auch Maßnahmen direkt im See vorzusehen. Nur welche? Eine Antwort darauf lieferte jetzt Tim Epe aus Ottersberg. In der Gewässerfirma Institut Dr. Nowak arbeiten insgesamt 70 Mitarbeiter. Der Experte machte in seinem Vortrag deutlich, dass der Ansatz, erst den Nährstoffeintrag im Kalbach deutlich zu sanieren, vollkommen richtig sei. Bevor der Phosphatgehalt aus seiner Sicht nicht unter 0,1 Milligramm je Liter liege, seien andere direkte Maßnahmen im See Geldverschwendung.

Epe geht auch nicht davon aus, dass der See kippen wird. Eine Belüftung mit Sauerstoff, auch das von der Initiative zur Seerettung favorisierte Aquamotec-System mit Flößen, hält der Experte allerdings nicht für zielführend.

Kranker See: Sediment in Bordesholm sollte analysiert werden

Epe schlägt stattdessen vor, das Sediment am Boden des Gewässers genauer zu untersuchen. Das sollte im Winter erfolgen. An verschiedenen Standorten sollten mit Stechern Proben genommen werden. Im Sediment gebunden befinden sich viele Nährstoffe. Im Labor könne man testen, welches Fällmittel geeignet ist. Zudem solle man aus seiner Sicht über eine Veränderung des Bestands zu mehr Raubfischen nachdenken. Zurzeit sind vor allem Karpfen im See. „Die hinterlassen den Boden wie Knäckebrot“, so Epe. Dabei würden auch viele im Boden gebundene Nährstoffe freigesetzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der nächsten Umweltausschusssitzung, die nach der Kommunalwahl am Donnerstag, 25. Mai, ab 18.30 Uhr im Rathaus in alter Besetzung tagt, werden alle Themen erörtert. Auch über die von Manfred Christiansen, Bürgermeister in Sören, vorgeschlagene Modellregion Bordesholmer See wird gesprochen.