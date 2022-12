﻿Holstein: Weihnachtsbläser touren am 23. Dezember über die Dörfer

Da kommt Feststimmung auf: Das Blechbläserensemble Bokhorst tourt am 23. Dezember mit Weihnachtsliedern und fetzigen Christmassongs durch Holstein. Wo die Weihnachtsbläser zu hören sind.

Region Nortorf. “Mitsingen erlaubt!“ heißt es bei den sieben Auftritten der Weihnachtsbläser am Freitag, 23. Dezember, in den Dörfern in Holstein. Neben festlicher Weihnachtsmusik haben die sieben Musikerinnen und Musiker auch Kinderweihnachtslieder im Programm. Die Tour beginnt um 16 Uhr in Nortorf auf dem Marktplatz und endet in Mühbrook am Feuerwehrgerätehaus um 21 Uhr.