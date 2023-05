Das bietet der Holsteiner Frühlingsmarkt auf Gut Steinwehr

Bovenau. Am Sonntag ist Muttertag und wer noch kein Geschenk hat, dem bietet der Holsteiner Frühlingsmarkt 2023 auf Gut Steinwehr vielleicht die Möglichkeit, den Liebsten in ihrem Leben eine Freude zu bereiten. Der Markt ist am Sonnabend, 13. Mai, und Sonntag, 14. Mai, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Wer kurzfristig noch ein Geschenk kaufen will, wird vielleicht bei den zahlreichen Ausstellern auf dem Frühlingsmarkt fündig. Es gibt Schmuck, Textilien, Dekoartikel und Wohnideen für das Zuhause. Gärtner bieten Pflanzen an.

Besucher können den Muttertag mit der Familie bei einem Bummel über den Markt verbringen. Das Gut Steinwehr liegt direkt am Nord-Ostsee-Kanal. Für eine Stärkung gibt es auf dem Holsteiner Frühlingsmarkt Herzhaftes, Süßes, Getränke und Eis.

Gartencafé auf Gut Steinwehr startet auf dem Frühlingsmarkt in die Saison

Zum Frühlingsmarkt startet auch das Gartencafé auf Gut Steinwehr in die Saison. Gäste können handgemachte Torten, Kuchen und Waffeln mit frischen Früchten essen. Auch der Hofladen bietet am Wochenende des 13. und 14. Mai 2023 seine Waren an. Ab Himmelfahrt am 18. Mai sind das Café und der Hofladen täglich geöffnet.

Hunde sind auf dem Holsteiner Frühlingsmarkt 2023 auf Gut Steinwehr willkommen, müssen aber an der Leine geführt werden. Der Eintritt kostet für Erwachsene 6 Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre können den Frühlingsmarkt kostenlos besuchen. Das Parken ist gratis. Es gibt einen Shuttleservice.