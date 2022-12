﻿Altenholz: Vom Seefahrer zum Lehrer mit besonderen Maximen

Altenholz. Er stammt aus einer alten Seefahrerfamilie vom Stettiner Haff. Auch Karl-Heinz Pentz fuhr zur See, war im Zweiten Weltkrieg im U-Boot unterwegs. Gleich zweimal entging er dabei knapp dem Tod. Vor Kurzem hat der Konrektor a.D. der Holtenauer Schule seinen 100. Geburtstag gefeiert. An seiner Seite seit fast 75 Jahren: Ehefrau Elfriede (97), die aus Kiel stammt.

Tatsächlich verbrachte Karl-Heinz Pentz sogar die ersten Lebensjahre auf dem Wasser. Sein Vater hatte ein eigenes Schiff, die Mutter war dort Köchin. Als seine Geburt unmittelbar bevorstand, ging sie an Land: „Und als ich geboren war, klemmte sie mich unter den Arm und ging wieder an Bord.“

Zweimal entging er im Krieg knapp dem Tod

Er selbst war im Zweiten Weltkrieg eineinhalb Jahre in U-Booten unterwegs, erklärt Karl-Heinz Pentz: „Man hat wochenlang nichts ausgezogen, man vergammelte.“ Nach einer Verletzung war er allerdings untauglich fürs Abtauchen. Was sich als Glück erwies: Denn sein U-Boot kehrte von der nächsten Fahrt nicht zurück.

Eigentlich wollte Karl-Heinz Pentz nach Kriegsende in die Handelsmarine. Doch dort gab es damals keinen Platz. So entschied er sich für den Beruf seiner Mutter, die Lehrerin war. So landete er in Kiel, bekam dort einen Studienplatz an der Pädagogischen Hochschule. Lernte seine Frau kennen, die das Geld verdiente, während er studierte.

Lehrer aus Altenholz ist nun 100 Jahre alt

Schließlich wurde er Lehrer an der Holtenauer Schule, nach 13 Jahren dann für 18 Jahre Konrektor. Als es Anfang der 1950er-Jahre wieder eine Bundeswehr in Deutschland gab, wurde er gefragt, ob er nicht wieder zur Marine wollte, erinnert sich Karl-Heinz Pentz: „Aber ich hatte eine so nette Klasse!“ Die einstigen Schüler kamen vor der Pandemie immer noch zu seinem Geburtstag, ebenso wie ehemalige Kollegen, erklärt der Holtenauer.

„Wir Lehrer haben uns auch in der Pandemie noch getroffen, im CPPH“, sagt er. Was das ist? „Der Club pensionierter Pauker Holtenaus“, sagt Karl-Heinz Pentz und lächelt. Er pflegt auch Kontakt zur Großmutter des Fußballers Fin Bartels: Diese war an Wandertagen der Schule die erforderliche weibliche Begleitung.

Er hat sich seinen Humor bewahrt

Mittlerweile ist Karl-Heinz Pentz auf den Rollator angewiesen. Immerhin: Aus dem Dachgeschoss des Hauses blickt er auf den Nord-Ostsee-Kanal in Altenholz-Knoop: „Ich muss das Wasser sehen!“ Und seinen Humor hat er sich bewahrt. Als er noch zu Fuß unterwegs war, sei er in Holtenau immer von vielen gegrüßt worden: „Gott sei Dank hat keiner die Straßenseite gewechselt.“

Er habe immer ein gutes Verhältnis zum Nachwuchs gepflegt, betont der 100-Jährige. „Ich habe nie jemanden sitzengelassen.“ Stattdessen habe er dafür gesorgt, dass Mitschüler sich um jene kümmern, die etwas mehr Zeit brauchen. „Denn das Sitzenbleiben hilft nicht viel. Aber Hilfen geben: Das hilft viel“, sagt Karl-Heinz Pentz.

Früher segelte das Paar gerne

In der Schulzeit habe er auch mal eine Broschüre „English Jokes“ bestellt – englische Witze: „Daraus lernten wir mehr als aus dem Lehrbuch.“ Er habe auch jedes Jahr Klassenwanderfahrten unternommen: „So lernt man Schüler am besten kennen.“

Mit seiner Frau sei er 40 Jahre lang im eigenen Boot unterwegs gewesen, zum Beispiel in der Dänischen Südsee und in Schweden. Durchs Segeln lernte das Paar viele Menschen kennen. „Wir sind ein gutes Team“, sagt Karl-Heinz Pentz, während sein Frau Elfriede lächelt. Er habe auch den Holtenauer Segelverein „Wassersportgemeinschaft Nord-Ostsee-Kanal“ mit aufgebaut.

Allerdings erlebte das Paar auch schwere Schicksalsschläge. Zwei von drei Kindern starben ganz früh. Und in diesem Jahr verloren sie den Sohn (67). Seither sei das Leben nicht einfacher geworden, erklärt Karl-Heinz Pentz. Eine Nichte und ein Pflegedienst kümmern sich um das hochbetagte Paar.

„Aber was nützt das Jammern“, sagt Karl-Heinz Pentz. Und erinnert sich angesichts der Kollision an den Holtenauer Hochbrücken lieber daran, wie er einst mit Schülerinnen und Schülern der Foto-AG den Bau der Olympia-Brücke begleitete. Ganz nah am Wasser.