﻿Hospiz Gettorf: Ministerpräsident Daniel Günther gibt Versprechen ab

Ministerpräsident Daniel Günther hat dem Hospiz Gettorf ein persönliches Versprechen gegeben. Anlass war eine Feier anlässlich zehn Jahre Hospizverein Dänischer Wohld und zwei Jahre stationäres Hospiz in Gettorf.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bei einer Ansprache in Gettorf.

Gettorf. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat mit dem Hospizverein Dänischer Wohld in Gettorf das zehnjährige Bestehen und zwei Jahre stationäres Hospiz in Gettorf gefeiert. Der Verein bedankte sich mit einer Matinee, zu der mehr als 70 Gäste gekommen waren, bei Unterstützern aus Politik und Wirtschaft sowie bei den Ehrenamtlichen des Vereins.

Vor der Matinee am Sonnabend hatte sich der Ministerpräsident, der auch Schirmherr des Hospizes Gettorf ist, mit dem Pflegeteam zu einem Austausch getroffen. Er zeigte sich beeindruckt von dem Engagement der Menschen.

Hospiz Gettorf: Ministerpräsident Günther lobt Verein und Vorsitzende

Die Vereinsvorsitzende und Geschäftsführerin Dr. Friederike Boissevain ging in ihrer Ansprache auf die Corona-Zeit ein. Auch in dieser Zeit habe der Gettorfer Verein 120 bis 140 Familien begleitet. „Wir mussten niemanden absagen.“

Allerdings hätten die zwölf Sanfte-Pfoten-Teams in dieser Zeit nicht zum Einsatz kommen dürfen. Im Projekt Sanfte Pfoten aus Gettorf werden Menschen und ihre Hunde zu ehrenamtlichen Hospiz-Besuchsteams ausgebildet. Im stationären Hospiz Gettorf sei es darum gegangen, „eine Balance zu finden zwischen dem Sicherheitsbedürfnis der Bewohner, auch der ungeimpften Kinder, dem Wunsch von Bewohnern auch einmal nach außen zu gehen und dem Sicherheitsbedürfnis des Teams. Zeitweise hatten wir Krankheitsausfälle bis zu 40 Prozent“, so Dr. Boissevain.

Ministerpräsident Günther verspricht Hospiz Gettorf: „Bleibe dem Haus als Schirmherr dauerhaft verbunden“

Corona habe aber trotz aller Herausforderungen „den Vorteil gehabt, dass wir uns auf unsere Werte besinnen und unser Handeln danach ausrichten.“

Ministerpräsident Günther erinnerte an die Geschichte des stationären Hospizes in Gettorf. Fördergeld sei damals zum größeren Teil nicht aus dem Sozialministerium gekommen, sondern aus Mitteln zur Förderung der ländlichen Räume. "Das Bewusstsein für diese Aufgabe war damals noch gar nicht so da."

Günther dankte der Vereinsvorsitzenden Dr. Boissevain für ihr Engagement. "Das Hospiz ist auch Ihre persönliche Erfolgsgeschichte." Außerdem gab er dem Verein ein Versprechen: "Ich bleibe dem Haus als Schirmherr dauerhaft verbunden."

In weiteren Grußworten dankten Amtsdirektor Matthias Meins und Bürgermeister Hans-Ulrich Frank dem Hospizverein für dessen Arbeit. Die Groove Kids und der Kinderchor Meer-Klang aus Kiel gestalteten die Veranstaltung musikalisch.

Von Sigrid Querhammer