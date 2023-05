﻿Hospizdienst Eckernförde feierte sein 25-jähriges Bestehen

Eckernförde. Zuhören, trösten, gemeinsam lachen oder weinen, letzte Wünsche erfüllen, Angehörige entlasten: Das alles und noch viel mehr leisten die etwa 40 Ehrenamtlichen vom Hospizdienst Eckernförde. Sie begleiten in Eckernförde, Schwansen und den Hüttner Bergen schwer kranke und sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg – zu Hause, in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Am Samstag feierte der Verein in der Nicolaikirche Eckernförde mit vielen Gästen seinen 25. Geburtstag.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu den Gästen gehörten Bürgermeisterin Iris Ploog (SPD), Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), und Professor Roland Repp, der Vorsitzende des Palliativ- und Hospizverbandes Schleswig-Holstein, ebenso Probst Sönke Funck und der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix (SPD). „Wir müssen mit dem Thema Sterben offener umgehen in unserer Gesellschaft“, erklärte Bürgermeisterin Ploog, die die Schirmherrschaft für die Jubiläumsfeier übernommen hatte. „Aus persönlicher, familiärer Erfahrung weiß ich Ihre Arbeit sehr zu schätzen.“

Ministerpräsident Günther unterstrich die Bedeutung der Hospizarbeit

Ministerpräsident Daniel Günther berichtete von einem Besuch im Hospiz Schleswig, wo er ein längeres Gespräch mit einem jungen, schwer kranken Familienvater geführt habe. Nach seinem Tod habe er dessen Frau getroffen, die ihm versichert habe, wie wichtig dieses Gespräch für ihn gewesen sei. „Das ist so unfassbar wertvoll, was Sie tun. Deshalb war es mir auch wichtig, heute hier zu sein“, so der Ministerpräsident.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Roland Repp, erinnerte daran, dass die Hospizbewegung eine Bürgerbewegung ist. Der Anstoß sei nicht aus der Politik gekommen. „Erst seit 2015 sind die Leistungen der Palliativmedizin auch Kassenleistungen. Das muss man sich mal vorstellen“, so Repp. Nur durch Begleitung von schwerkranken und sterbenden Menschen sei es überhaupt möglich, dass Menschen zu Hause sterben könnten. „Fast die Hälfte der Menschen sterben derzeit in Krankenhäusern oder Heimen.“

Hospiz-Arbeit sei immer auch Suizid-Prävention, so Repp. „Zuwendung ist wichtig, nicht nur Schmerzkontrolle.“ Angesichts der Einsamkeit vieler alter Menschen ohne Familie, appellierte er an die Gesellschaft: „Wir müssen viel früher auf die Menschen zugehen, nicht erst in den letzten Wochen.“

Hospizdienst Eckernförde: Aktive und Ehemalige gaben Einblick in ihre Arbeit

Heide Menge (65) ist vor etwa eineinhalb Jahren aus Berlin nach Eckernförde gezogen und macht hier weiter, wo sie in der Hauptstadt aufgehört hatte: beim Hospizdienst. Den Anstoß für ihr Ehrenamt habe sie durch ihre eigene Sprachlosigkeit erhalten. „In der Nachbarschaft war ein junger Mann sehr schwer krank. Ich habe mich über meine eigene Sprachlosigkeit in dieser Situation geärgert. Dann bin ich in ein Hospiz in der Nachbarschaft gegangen.“

Seit eineinhalb Jahren ist Michael Busch hauptamtlicher Koordinator des Eckernförder Hospiz-Vereins. Unter seiner Leitung sind Ehrenamtliche verstärkt in Pflegeheimen unterwegs. „Die Not in Pflegeheimen ist dann am größten, wenn keine Angehörigen da sind oder sehr weit entfernt leben.“ Da könne es leicht passieren, dass niemand etwas von der Not dieser Bewohner mitkriege. Inzwischen sei der Hospizdienst in den Heimen ein gefragter Partner. Die Letzte-Hilfe-Kurse, die der Verein inzwischen halbjährlich anbietet, seien gut nachgefragt. In Zukunft möchte Busch auch verstärkt mit Schulen kooperieren.

Als Festrednerin sprach Professorin Claudia Bozzaro, Vorstandsvorsitzende des klinischen Ethikkomitees am UKSH Kiel zum Thema: „Assistierter Suizid – Was macht das mit uns?“ Sie ging dabei auch auf die Forderungen aus der Politik ein, im Gegenzug zum durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes aus 2020 möglichen assistierten Suizid die Palliativmedizin und die Hospizbewegung zu stärken. Das reiche jedoch nicht aus. Vielmehr müsse es um eine Stärkung der Kranken- und Altenpflege insgesamt gehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Hospizdienst Eckernförde freut sich über Unterstützung durch Spenden und ehrenamtliches Engagement. Kontakt: Tel.: 04351/726 68 40 oder E-Mail: hospizdienst-eck@kkre.de.