﻿Hospizgruppe in Bordesholm-Brügge: Deshalb gibt es Hilfe kostenfrei

Bordesholm/Brügge. Willkommene Hilfe in schweren Zeiten: So heißt es im Flyer der Hospizgruppe Bordesholm-Brügge. Sechs Frauen und zwei Männer gehören der gemeinnützigen Vereinigung an, die Schwerstkranken oder Sterbenden das Leben in den letzten Monaten so lebenswert wie möglich machen will – bis zum letzten Moment. Zwei von den ehrenamtlichen Helferinnen erfüllen diese Aufgabe seit zehn Jahren. Die Gruppe würde sich über Neulinge freuen.

Vor einer Supervision im Kleinen Haus in Brügge sprach Monika Sendger, Koordinatorin der Hospizgruppe Bordesholm-Brügge, den beiden ehrenamtlichen Sterbebegleiterinnen ein dickes Dankeschön aus. „Beide Frauen zeichnen sich durch Empathie, Verständnis und Humor aus. Sie haben in vielen Familien, aber auch in Pflegeeinrichtungen Menschen bis zum Tod begleitet. Sie waren für die Schwerstkranken, Sterbenden, aber auch Angehörige wichtige und wertvolle Ansprechpartner“, so Sendger.

Hospizgruppe Bordesholm-Brügge arbeitet kostenlos

Die Hilfe der Hospizgruppe ist kostenfrei. „Das wissen viele Menschen gar nicht“, so Sendger. Die Weltanschauung, aber auch die Konfession spielt keine Rolle, um die Dienste in Anspruch zu nehmen. „Alles, was wir tun, wird über Spenden finanziert“, erläuterte die Koordinatorin. 2022 gab es zwölf Begleitungen von Sterbenden, eine Trauerbegleitung – und in einem Fall ist auch ein Kind und seine Eltern begleitet worden. Die Gruppe veranstaltet einen offenen Themenabend für Kinder- und Jugendliche. 2023 sind vier Begleitungen von Sterbenden und eine Trauerbegleitung gelaufen.

Ehrenamtliche Helfende wollen „Tagen mehr Leben“ geben

Monika Sendger bietet auch eine palliative Beratung am Telefon an. 18 bis 20 Gespräche gibt es pro Jahr. „Mein Angehöriger ist im Krankenhaus. Das wird nicht mehr – was soll ich machen? Das ist eines der häufigsten Anliegen beim Erstkontakt“, führt sie aus. Die Hilfe der Hospiz-Gruppe entlässt die Angehörigen nicht aus der Verantwortung. Sie will aber als ein Teil von vielen helfen, die letzte Zeit so angenehm wie möglich zu gestalten. Für die Hospizhelfer geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben. Dieser im Flyer abgedruckte Spruch von Cicely Saunders trifft das Selbstverständnis auf den Punkt.

Vor der Supervision im Kleinen Haus in Brügge wurden Angelika Kraus (von links) und Rita Behrens von Monika Sendger, Koordinatorin der Hospizgruppe Bordesholm-Brügge geehrt. © Quelle: Frank Scheer

„Wir nehmen uns die nötige Zeit. Auch wenn’s viele Stunden in der Nacht sind“, sagt Rita Behrens. Vor über zehn Jahren hat sie im Krankenhaus beobachtet, wie ein Mensch im Rollstuhl auf den Flur geschoben wurde. „Zum Sterben abgestellt“, beschrieb sie die Situation. Das war sie die Initialzündung, sich der Hospizgruppe anzuschließen. Bei Angelika Kraus war es ähnlich. „Mein Vater bekam im Hospiz viel Hilfe. Ich will etwas zurückgeben.“ Die Gruppe um Monika Sendger wünscht sich, dass sich Betroffene so früh wie möglich melden. „So könnten sich Hospiz-Helfer besser in die individuelle Situation hineinfinden.“

Neulinge sollten Lust auf das Tabuthema haben

Ein bis zwei Neulinge könnte die Gruppe gebrauchen. Was sollten sie mitbringen? Sie sollten Lust auf die Auseinandersetzung mit dem Tabuthema Sterben und Tod haben und sich darauf einlassen können. „Die Ausbildung erfolgt behutsam in verschiedenen Schritten“, so die Koordinatorin Monika Sendger weiter. Besuche in der Palliativstation einer Klinik, bei Bestattern und im Krematorium gehören neben Lehrgängen und viel Selbststudium dazu.

Weitere Informationen dazu, zu Hilfsangeboten und zur Gruppe selbst gibt es unter Tel. 04322/8899411. Unter dem Dach der St. Johanniskirche Brügge ist ein Spendenkonto eingerichtet: IBAN DE 31 2105 1275 0000 0098 65 (BIC: NOLADE21BOR), Stichwort lautet Hospizgruppe Bordesholm-Brügge.