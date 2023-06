Sie wohnen in einem Hotel mit Bundespräsident Steinmeier in Eckernförde: Andreas Steiniger und Sabine Koretzki aus Menden im Sauerland sind Gäste im Hotel Beachside in Eckernförde. Während ihres Urlaubs übernachtet auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dort.

© Quelle: Frank Peter