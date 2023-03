﻿Singer-Songwriter Gerrit Hoss tritt in Hütten auf

Der Singer-Songwriter Gerrit Hoss kommt in die Hüttener Kirche. Am Freitag, 24. März, tritt er ab 19.30 Uhr mit hoch- und plattdeutschen Songs auf.

Hütten. Der norddeutsche Singer-Songwriter Gerrit Hoss kommt am Freitag, 24. März, in die Hüttener Kirche. Ab 19.30 Uhr wird er dort, begleitet von Mirko Stehen am Bass, ein Konzert geben. In der Region ist Gerrit Hoss kein Unbekannter.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit 2020 ist er als Sänger der Band Godewind unterwegs, auf der Kieler Woche trat er schon als Vorband von Jan Josef Liefers auf. Erst im November war er bei der langen Nacht der Musik in Eckernförde in der Stadthalle zu sehen.

Singer-Songwriter Gerrit Hoss singt auf hoch- und plattdeutsch

Hoss’ Durchbruch gelang mit seiner Hymne für die Hansestadt „In Hamburg verliebt“. Der Hamburger Musiker, NDR-Moderator und Entertainer hat sich sowohl mit hochdeutschen als auch mit plattdeutschen Texten einen Namen gemacht. Die plattdeutschen seien dabei für ihn eine Herzensangelegenheit. Dabei gehe es ihm nicht nur darum, diese Sprachkultur zu erhalten. Gleichwohl will Gerrit Hoss dem Plattdeutschen einen modernen Charakter verleihen. Derzeit ist auch schon das nächste Album geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das Konzert in der Hüttener Kirche, Oberhütten 3, kostet 15 Euro Eintritt. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Der Förderverein Hüttener Kirche, der das Konzert organisiert, wird an dem Abend für Getränke und kleine Snacks sorgen.