Hundehalter schlägt Autofahrer: 70-Jähriger in Dänischenhagen verletzt

Dänischenhagen. Das sieht nach einer spontanen Attacke aus: Ein Autofahrer ist am Freitagabend, 4. November, in Dänischenhagen durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizeidirektion Neumünster war der 70-Jährige um 21.15 Uhr mit seinem Wagen auf den Sturenhagener Weg von Dänischenhagen unterwegs. Auf der Straße lief vor ihm laut Polizei ein Hund ohne Leine herum. Der Mann fuhr nach dieser Beschreibung langsamer und hielt schließlich an. Er bat den vermeintlichen Hundehalter durch das heruntergelassene Seitenfenster, den Hund von der Fahrbahn zu nehmen und anzuleinen.

Mann mit Hund blendet Autofahrer in Dänischenhagen und schlägt ihn ins Gesicht

Nach Angaben der Polizei leuchtete der Angesprochene dem 70-Jährigen daraufhin mit einer Taschenlampe direkt ins Gesicht. Dadurch sei der Pkw-Fahrer stark geblendet gewesen und habe den mutmaßlichen Hundehalter kaum erkennen können.

Der Autofahrer forderte den Mann demnach auf, den Lichtkegel aus seinem Gesicht zu nehmen. Daraufhin habe dieser ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der Fahrer wurde dabei verletzt – wie schwer die Verletzung ist, sei laut Polizeidirektion derzeit noch unbekannt. Der Angreifer sei direkt nach seiner Tat in der Dunkelheit verschwunden.

Angriff des Hundehalters in der Dunkelheit auf einsamer Straße in Dänischenhagen

Der Angriff fand in einem einsameren Teil des Sturenhagerner Wegs statt. Die Straße zweigt im Ort Dänischenhagen von der Strander Straße ab, führt an der Amtsverwaltung und dem dicht besiedelten Steinviertel vorbei im Bogen zur Kaltenhofer Allee. Der Vorfall ereignete sich in der Dunkelheit zwischen der Einmündung Schulstraße in den Sturenhagener Weg und der Kaltenhofer Allee.

Das 70-jährige Opfer erstattete Anzeige gegen den unbekannten Hundehalter. Polizisten aus Altenholz nahmen den Fall auf. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Das Tier sieht nach Beschreibung des verletzten Fahrers einem Labrador ähnlich und hat hellbraunes Kurzhaarfell.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat zur fraglichen Zeit einen Mann und/oder einen größeren Hund am Sturenhagener Weg oder in der Nähe gesehen? Unbekannt ist, in welche Richtung der Angreifer nach dem Vorfall lief.

Zeugen melden sich bei der Polizei unter Tel. 0431/22000100.