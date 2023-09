﻿HypoVereinsbank zieht um und streicht SB-Bereich

Eckernförde. Die HypoVereinsbank in Eckernförde stellt sich neu auf und zieht Ende des Jahres um. Dann werden Geldautomat und Kontoauszugsdrucker gestrichen. „Aber es gibt Alternativen“, betont Filialdirektor Kai Kasilofsky. Die persönliche Beratung vor Ort nach Terminvergabe bleibt erhalten.

Die zunehmende Digitalisierung verändert das Bankgeschäft. Die bisherige Filiale in der Kieler Straße 51 ist zu groß geworden. In den 80er-Jahren war sie noch für über 15 Bankangestellte konzipiert. Inzwischen arbeiten hier nur noch wenige Kräfte. 2015 wurde der Kundenverkehr mit festen Öffnungszeiten eingestellt. Seitdem hat sich die Eckernförder Zweigstelle zum Beratungsstandort gewandelt.

Umzug ist zum 18. Dezember geplant

Am 18. Dezember zieht die HypoVereinsbank nur wenige Häuser weiter in kleinere Räume. Dann eröffnet das Kreditinstitut im Erdgeschoss des Neubaus Kieler Straße 92-94 auf rund 120 Quadratmetern. Gleichzeitig ändert sich der Berater: Moritz Müller wechselt ins Private-Banking-Team nach Kiel. Neu kommt ein alter Bekannter: Ralph Krüger.

Zum Jahresende zieht die Eckernförder Filiale der HypoVereinsbank in kleinere Räume im Neubau in der Kieler-Straße-Süd. © Quelle: Christoph Rohde

Krüger war bereits knapp 30 Jahre in der örtlichen HypoVereinsbank tätig, bevor er zuletzt für zwei Jahre in der Kieler Zweigstelle arbeitete.„Ich habe auch schon meine Ausbildung im Haus absolviert“, erinnert der Eckernförder. Ab Dezember wird er als „Allrounder“ die Kunden beraten, sowohl im Vermögens- als auch im Privatkundenbereich.

Alternativen zum fehlenden SB-Bereich

Einen Geld- und einen Kontoauszugsautomaten wird es in den neuen Räumen nicht mehr geben. Filialdirektor Kasilofski verweist auf Alternativen: So könne in bestimmten Kontomodellen über die Mastercard jeder andere Geldautomat kostenfrei genutzt werden. Ebenso sei eine kostenfreie Bargeldversorgung über Bankkarten auch an vielen Supermarktkassen (bis 200 Euro) und Tankstellen möglich sowie an Automaten der Cash-Group (etwa Postbank und Deutsche Bank). Kontoauszüge können die Kunden online einsehen oder sich zuschicken lassen.

Kundenverkehr und Nutzung des SB-Bereichs seien durch bargeldlose Angebote deutlich weniger geworden, begründet der Filialdirektor den Schritt hin zum Schwerpunkt Beratung. Dabei kann auf Wunsch auch auf Videoberatung zurückgegriffen werden und das Hinzuziehen von Spezialisten. Die 2200 bis 2300 Kunden der Eckernförder HypoVereinsbank sind bereits vor einer Woche über die Veränderungen informiert worden.

Was nach dem Umzug aus dem bankeigenen Gebäude in der Kieler Straße 51 wird, ist noch offen. Klar sei aber, so Kasilofski: „Wir bleiben in Eckernförde“. Der Standort mit vielen treuen Kunden sei attraktiv.

