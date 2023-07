﻿Amt Dänischer Wohld: Jens Krabbenhöft (CDU) bleibt Amtsvorsteher

Gettorf. Jens Krabbenhöft (CDU) bleibt Vorsteher des Amts Dänischer Wohld. Die Mitglieder des Amtsausschusses wählten ihn einstimmig und ohne Gegenvorschläge bei ihrer Sitzung am Montagabend zum zweiten Mal infolge. Insgesamt tritt Krabbenhöft, der ebenfalls kürzlich als Bürgermeister von Lindau wiedergewählt wurde, damit seine dritte Amtszeit an. Erstmals war er von 2008 bis 2013 Amtsvorsteher, von 2013 bis 2018 hatte der Gettorfer Kurt Arndt (SPD) den Job inne.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir einen guten Dialog und gute Diskussionen haben werden, die zu guten Ergebnissen führen“, sagte Jens Krabbenhöft. Da er selber das dienstälteste Ausschussmitglied ist, übernahm die Sitzungsleitung Joachim Wendt-Köhler (SPD, Gettorf).

Schinkel verliert Sitz im Amtsausschuss Dänischer Wohld

Dem Amtsausschuss gehören 22 Vertreter aus den acht amtsangehörigen Gemeinden an. Entsprechend ihrer Einwohnerzahl werden ihre Sitze im Ausschuss berechnet. Der Stichtag dafür liegt drei Jahre vor der Wahl, in diesem Fall zählte der 31. Dezember 2020. So verlor die Gemeinde Schinkel einen Sitz gegenüber der vergangenen Wahlperiode, da ihre Einwohnerzahl am Stichtag 998 betrug und somit zwei Einwohner zu wenig für das Anrecht auf zwei Sitze.

Gettorf entsendet acht Mitglieder in den Ausschuss, Osdorf drei, Lindau, Felm, Neuwittenbek und Neudorf-Bornstein jeweils zwei. Amtsvorsteher Krabbenhöft betonte daher vor allem gegenüber der Schinkeler Bürgermeisterin Sandra Möller (CDU), die ihre Gemeinde nun alleinig im Amtsausschuss vertritt, dass insbesondere die kleinen Gemeinden im Amt nicht auf der Strecke bleiben dürften, so die Sprecherin des Amts.

Zu Krabbenhöfts Stellvertretern wählte der Ausschuss Heike Grube (SPD, Osdorf) und Christoph Arp (CDU, Bürgermeister von Neudorf-Bornstein). Die Stellvertreter von Amtsdirektor Matthias Meins sind Jan Philip Reimers (CDU, Gettorf) und Thomas Thee (CDU, Bürgermeister von Tüttendorf).

Des weiteren verabschiedete Amtsvorsteher Krabbenhöft am Montag die ausgeschiedenen Ausschussmitglieder. Die ehemalige Schinkeler Bürgermeisterin Sabine Axmann-Bruckmüller (CDU), die zur Kommunalwahl nicht mehr antrat, schied nach 20 Jahren aus. Uwe von Ahlften (ÖiS), ebenfalls Schinkeler, schied nach 18 Jahren aus, der bisherige Felmer Bürgermeister Friedrich Suhr (CDU) nach 15 Jahren. Auch Hans-Ulrich Frank (CDU, Gettorf), Barbara Winter-Claus (WgO, Osdorf), Kurt Arndt, Stefan Kohlmann (SPD, Neudorf-Bornstein), Waltraud Meier (SPD, Neuwittenbek) und Isabel Schunck (SPD, Felm) gehören dem Amtsausschuss nicht mehr an.

