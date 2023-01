﻿Im Il Rosso in Altenhof ist die italienische Küche vom Fleisch befreit

Italienische Küche ganz ohne Fleisch? Seit Mitte vergangenen Jahres beweist Federica Poldelmengo im Il Rosso, dass dieser Brückenschlag viel leichter gelingt, als mancher denken könnte. Von den gängigen Italienern hebt sich das Restaurant in Altenhof allerdings durch ein ganz anderes Merkmal ab.

Altenhof. Es tut sich was im kulinarisch bislang unauffälligen Altenhof. Im März will Kiels ehemaliger Sternekoch Arne Linke das Restaurant des Golfclubs mit neuem Leben erfüllen. Bereits im Sommer vergangenen Jahres eröffnete Federica Poldelmengo das Restaurant Il Rosso, in dem die Venezianerin den Bogen von der italienischen zur vegetarischen Küche spannt.

Seltsam kann diese Verbindung nur dem erscheinen, dem bei dem Gedanken an die Cucina Italiana sofort Saltimbocca, Involtini und Bistecca in den Sinn kommen. Tatsächlich gibt es hier aber ebenso viele Gerichte, die traditionell ohne Fleisch auskommen – von Caprese bis hin zu Pasta al Pomodoro.

Restaurant Il Rosso in Altenhof: italienische Küche in historischem Ambiente

Dass Federica Poldelmengo sie in dem direkt an der Einfahrt zum Hochseilgarten gelegenen Reetdachhaus von 1840 in den Mittelpunkt rückt, hat einen guten Grund: Die Chefin, die sich im Raum Eckernförde schon zuvor durch ihre Kochkurse einen Namen gemacht hat, ist selbst Vegetarierin. Eine gute Voraussetzung für einen authentischen Zugang zum Thema.

Da es aber auch bei jedem klassischen Italiener viele fleischlose Gerichte gibt, frage ich mich, ob die Anziehungskraft dieses Konzepts wohl ausreicht, um das Publikum in das nahe Eckernförde gelegene Lokal zu ziehen. Die Umstände meines ersten Besuchs sind ideal, um dieser Frage nachzugehen: Es ist Montag, es ist früher Abend und es hat starker Schneefall eingesetzt. Werde ich der einzige Gast im Il Rosso sein?

Die Antipasti-Variation überzeugt im Il Rosso durch die Qualität der Zutaten. © Quelle: Sven Janssen

Keineswegs. Schon kurz nach meiner Ankunft finden sich die ersten Stammkunden im Gastraum ein, in dem zahlreiche Kerzen brennen. In Verbindung mit dem historisch-rustikalen Ambiente des Hauses wirkt das angenehm heimelig. Die Raumtemperatur an sich dürfte für meinen Geschmack dennoch etwas höher sein.

Dafür tönt aus den Boxen die beste Jazz-Playlist, die ich seit Langem in einem Restaurant gehört habe. Dass Federica Poldelmengo selbst Sängerin und ihr Mann Franco Muffato Kontrabassist ist, wirkt sich bei der Ausgestaltung der akustischen Innenarchitektur offenbar positiv aus. Zusammen mit dem klangvollen italienischen Küchentalk, der vom Tresen in den Gastraum dringt, entsteht im Il Rosso so eine charaktervolle Atmosphäre.

Kleine Karte, großer Geschmack: Was das Il Rosso von anderen italienischen Restaurants unterscheidet

Die übersichtliche Speisekarte des Bistros knüpft daran an. Wer hier auf drei Gänge gehen will, landet zur Eröffnung fast automatisch bei den Antipasti Misti, bei denen auch die kleine Portion (9,50 Euro) schon einen stattlichen Teller füllt. Darauf finden sich wie üblich zahlreiche eingelegte Gemüse, teils warm, teils kalt, teils pur, teils mit selbstgemachten Pestos angerichtet.

Dies ist die Art von Vorspeise, die mich bei vielen anderen Italienern oftmals so enttäuscht, weil sich schlechte Produktqualitäten hier schonungslos offenbaren. Anders im Il Rosso: Nicht nur verfügen die bevorzugt von lokalen Erzeugern eingekauften Gemüse durchweg über viel Eigenaroma. Essig, Öl und Co., die die Sache andernorts meist noch verschlimmern, überzeugen hier ebenfalls auf ganzer Linie. Und auch das in Olivenöl gebratene Focaccia (4,80 Euro) schmeckt wunderbar duftig-mediterran, sodass ich Franco Muffatos Angebot nicht ausschlage, mir den Rest für zu Hause einzupacken.

Einen ähnlichen Eindruck hinterlassen auch die drei großen Ravioli (16,80 Euro) zum Hauptgang. Saisonal stimmig mit Frischkäse und Kürbis gefüllt, puristisch in Butter und Salbei angebraten, kann sich der Getreidegeschmack der selbstgemachten Pasta schön entfalten, ohne überdeckt zu werden.

Wie alle Pasta-Produkte werden auch die Ravioli im Il Rosso von Hand gemacht. © Quelle: Sven Janssen

Die Mascarponecreme (6,50 Euro), auf deren Boden zerbröselte Amaretti in Espresso schwimmen, schmeckt ebenfalls nicht schlecht, wirkt aber eher wie ein Blitzrezept als wie eine ausgereifte Komposition. Der Espresso ist dabei so üppig dosiert, dass sich ein Extra-Heißgetränk erübrigt.

Die kleine Karte stellt mich bei meinem zweiten Besuch vor ein Problem: Da es außer den Antipasti keine richtige weitere Vorspeise gibt, ordere ich die kleine Meierei-Käse-Auswahl (3,80 Euro), die ich normalerweise eher zum Ausklang bestellen würden. Die von Pesto und Brot flankierten Bio-Käse gehen qualitativ in Ordnung, sind aber nicht übermäßig geschmackstief. Hier täte der Speisekarte noch etwas mehr Abwechslung gut.

Da es wegen einer Veranstaltung am Vorabend auch kein Tagesgericht gibt und ich nicht noch einmal Pasta essen möchte, bestelle ich im Anschluss Melanzane alla parmigiana (14,80 Euro), eine Art Lasagne, bei der die Teigplatten durch Auberginen ersetzt werden: schlicht und schmackhaft, für ein Hauptgericht aber etwas knapp dimensioniert. Als hätte sie meine Gedanken erraten, serviert Federica Poldelmengo nach einiger Zeit von alleine noch einen gemischten Salat dazu.

Beim Tagesdessert (6,50 Euro) trifft die schon bekannte Mascarponecreme auf ein Stück Schokoladenkuchen und Eis. Wieder so eine schnelle Nummer – doch der Espresso kann in diesem Fall beruhigt bestellt werden.

Fazit: So schmeckt es im Il Rosso

Die kleine Karte des Il Rosso bietet dem Gast teils große Geschmackserlebnisse. Wer sich darauf einlässt, dass kulinarische Passion und Improvisation hier zuweilen Hand in Hand gehen, erlebt in Altenhof einen reizvollen Brückenschlag zwischen Cucina Italiana und vegetarischer Kochkunst.

Öffnungszeiten Restaurant Il Rosso in Altenhof

Restaurant Il Rosso, Am Bahnhof 14, 24340 Altenhof, Tel. 04351/4 699 902, www.ilrosso.de, Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag ab 17 Uhr, Freitag und Sonnabend 10 bis 21 Uhr, Sonntag 10 bis 18 Uhr. Vom 9. bis zum 29. Januar hat das Il Rosso nur von Freitag bis Sonntag geöffnet.