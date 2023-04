﻿Im Kreis Rendsburg-Eckernförde: Immobilienmarkt kühlt sich ab

Rendsburg. Der Immobilienmarkt im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat eine Vollbremsung hingelegt. Im vergangenen Jahr wurden so wenige bebaute und unbebaute Grundstücke verkauft wie zuletzt im Jahr 2012. Dies geht aus dem aktuellen Grundstücksmarktbericht hervor, den der Gutachterausschuss der Kreisverwaltung auf Basis der tatsächlich abgewickelten Notarverträge vorgelegt hat. 

Nach Auswertung der Verkäufe fiel die Anzahl der Vertragsabschlüsse im Vergleich zum Jahr 2021 von 3 670 auf 3 223. Dies ist der niedrigste Stand an Vertragsabschlüssen seit 2012. Auch der Umsatz ist eingebrochen. Nachdem er in den vergangenen Jahren nur eine Richtung kannte und im Jahr 2021 erstmals Immobilien im Wert von mehr als einer Milliarde Euro im Kreis Rendsburg-Eckernförde den Besitzer wechselten, fiel das Umsatzvolumen im vergangenen Jahr auf nur noch 919 Millionen Euro. Auch die insgesamt verkaufte Fläche verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr von rund 1 886 Hektar auf rund 1123 Hektar.

Preise für Immobilien 2022 weiter gestiegen

Trotz der sinkenden Zahl der Verträge sind die Preise für die einzelnen Objekte – zumindest im vergangenen Jahr – weiter gestiegen. Sie kletterten durchschnittlich um 12,5 Prozent und haben sich seit 2016 nahezu verdoppelt. Mit kräftig gestiegenen Zinsen und oftmals zusätzlichen Kosten für eine energetische Sanierung wurde jedoch in den vergangenen Monaten eine Trendwende am Immobilienmarkt eingeleitet, die sich im aktuellen Grundstücksmarktbericht noch nicht widerspiegelt. Die Zahl der angebotenen Häuser und Wohnungen im Kreis ist zuletzt deutlich gestiegen. Gleichzeitig stagnieren oder fallen die Preise.

Die Gutachter haben den Kreis zur Ermittlung der Daten und zum besseren Vergleich in drei Teilbereiche (Nord, West, Ost) sowie die beiden größten Städte Rendsburg und Eckernförde aufgeteilt. Am teuersten waren Häuser im vergangenen Jahr weiterhin in Eckernförde. Dort kosteten freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser mit einem Baujahr 1975 im Durchschnitt rund 3 900 Euro pro Quadratmeter. Auch entlang der Küste sowie im Kieler Umland bleiben die Preise hoch. Am günstigsten ist es nach wie vor im Südwesten des Kreises, wo im Schnitt 2 150 Euro pro Quadratmeter für ein Haus mit Baujahr 1970 bezahlt wurden. 

Das kosten Eigentumswohnungen in Rendsburg und Eckernförde

Besonders stark sind die Preisunterschiede bei Eigentumswohnungen in den beiden größten Städten. Während für eine Wohnung im Altbestand in Eckernförde durchschnittlich 3 650 Euro pro Quadratmeter bezahlt wurden, gab es eine vergleichbare Wohnung in Rendsburg schon für 1 830 Euro pro Quadratmeter. Nicht mehr ganz so groß ist der Unterschied bei Neubauwohnungen. Diese kosteten in Rendsburg durchschnittlich 4 270 Euro pro Quadratmeter, in Eckernförde 5 360 Euro. Doch es geht auch teurer. Vereinzelt wurden in Eckernförde Neubauwohnungen zum Quadratmeterpreis von 6 915 Euro verkauft.

Der Grundstücksmarktbericht basiert auf Daten zu baureifem Land für Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke, Land für Mehrfamilienhaus- und gemischt genutzte Grundstücke, Land für Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke.

Der Bericht wird einmal jährlich von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte herausgegeben und umfasst rund 40 Seiten. Das vollständige Exemplar inklusive der statistischen Auswertungen und Tabellen erhalten Sachverständige, Makler oder weitere Interessierte bei der Kreisverwaltung Rendsburg-Eckernförde. Informationen per E-Mail: Gutachterausschuss@kreis-rd.de