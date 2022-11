Dem Ostsee-Info-Center in Eckernförde ist es gelungen, Seegras in einem Aquarium zu halten und als einen Lebensraum für Fische und andere Meeresbewohner zu präsentieren.

In Eckernförde ist es gelungen, Seegras in einem Aquarium zu halten. Das Ostsee-Info-Center bietet damit ein neues Schaufenster in das Meer vor unserer Haustür. Seegraswiesen sind wahre Tausendsassa.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket